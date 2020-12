Whatsapp accelera sull’ e-commerce: ecco la funzione “carrello” - CorCom

La nuova funzionalità è attiva da ieri su scala globale, e consente agli utenti di Whatsapp di selezionare e raccogliere in un “carrello” gli articoli che intendono acquistare mentre sfogliano il catalogo di servizi e prodotti di un’azienda. Grazie a questo passaggio l’app di messaggistica istantanea della galassia Facebook punta in modo ancora più deciso all’obiettivo di diventare una piattaforma in grado anche di sviluppare servizi di e-commerce via chat, soluzione che sempre più utenti stanno mostrando di gradire, con l’obiettivo di offrire il massimo di semplicità e immediatezza nel campo della user experience.

Grazie a questa innovazione, si legge in una nota, i proprietari di piccole attività possono gestire gli ordini e fornire informazioni sui prodotti o servizi in vendita, organizzando le chat anche in base ai singoli articoli. Lato clienti, questi grazie ai cataloghi possono controllare la disponibilità dei prodotti e poi ordinarli direttamente in chat, dove grazie alla funzione carrello sarà più semplice comunicare con attività che vendono più di un articolo alla volta, come nel caso di ristoranti o negozi di abbigliamento. Gli utenti poteranno infatti selezionare più prodotti e inviare l’ordine in un singolo messaggio: sarà così più facile tenere traccia degli ordini ricevuti e gestire le richieste dei clienti.

Per utilizzare la funzione carrello basta selezionare gli articoli nel catalogo e poi scegliere la voce “aggiungi al carrello”. Quando tutti gli articoli saranno stati inseriti, sarà possibile inviare il contenuto del carrello all’attività con un semplice messaggio.

