Econocom rilancia sull’Italia digitale: aumento di capitale da 40 milioni

Econocom Italia annuncia un aumento di capitale di 40 milioni di euro. Le risorse andranno a sostenere, spiega una nota, “la nuova strategia che si basa su un innovativo posizionamento sempre più vicino ai bisogni dei propri clienti e attento alla sostenibilità”.

L’azienda punta a una crescita sostenibile supportata da soluzioni innovative guidate da scelte di economia circolare, capaci di soddisfare le esigenze dei propri clienti, soprattutto in un momento in cui la digitalizzazione è sempre più richiesta e necessaria.

Quattro i capisaldi della nuova strategia:



conquistare quote di mercato indirizzando i bisogni di nuovi mercati potenziali, istituendo una consapevolezza e una metodologia commerciale e consolidando la brand equity;

rafforzare la value proposition attraverso offerte personalizzate per settori selezionati e la creazione di un ecosistema sostenibile di partnership e di sinergie con i Satelliti;

ottimizzare la profittabilità grazie a una struttura dei costi snella e a processi sempre più digitali, potenziando il modello di “re-life cycle” nell’ottica di un’economia circolare;

crescere attraverso le persone , rafforzando una cultura interna condivisa guidata da principi comuni e creando valore condiviso con gli stakeholder.

In questo contesto, il ruolo dell’Italia è cruciale: Econocom Italia è da sempre il secondo Paese del Gruppo in termini di ricavi e vanta un posizionamento all’avanguardia, contribuendo in modo determinante alla forza e alla solidità di un player internazionale impegnato a raggiungere ambiziosi obiettivi verso la trasformazione tecnologica. Una missione perseguibile grazie all’implementazione dei propri servizi, investendo sempre più nella fornitura di soluzioni innovative As a Service e Pay Per Use: questi approcci si adattano sia alle esigenze di digitalizzazione delle aziende che al loro budget, per raggiungere vantaggi competitivi di lungo periodo e benefici economici importanti.

“Siamo orgogliosi che l’Italia continui a essere al centro della strategia globale. In questo momento di emergenza, Econocom Italia si sta dimostrando un attore chiave capace di rispondere attivamente a supporto dell’ecosistema in cui opera, sostenendo e accelerando la trasformazione digitale a beneficio di tutti – spiega Emiliano Veronesi, dg di Econocom Italia – L’aumento di capitale di 40 milioni di euro rappresenta un’ulteriore spinta per le nostre attività quotidiane e ci permetterà di raggiungere ambiziosi obiettivi comuni. La nostra missione si concretizza con una sfida costante allo status quo per disegnare soluzioni digitali e tecnologiche innovative che permettano ai nostri clienti di fare investimenti sostenibili e all’avanguardia. Lavoriamo quotidianamente guidati dai nostri valori di audacia, buona fede e reattività per anticipare i trend del domani, al fine di spronare gli orizzonti di un futuro in cui la tecnologia sia sempre di più uno strumento capace di proiettare i nostri clienti verso un approccio innovativo e digitale.”

