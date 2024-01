Wiit ha siglato un accordo per l’acquisizione del ramo d’azienda denominato “Edge & Cloud” della società tedesca German Edge Cloud (Gec), che fa capo al Fridhelm Loh Group. L’operazione è stata portata a termine dalla controllata tedesca dell’operatore di riferimento dei servizi di cloud computing per le imprese, Wiit Ag.

”Con questa nuova acquisizione rafforziamo ulteriormente la nostra posizione in Germania. Abbiamo, infatti, non solo acquisito un portafoglio di circa 40 clienti di livello enterprise per un valore complessivo di circa 9 milioni di euro di annual recurring revenues, ma abbiamo anche rafforzato il nostro team con l’ingresso di 66 nuovi colleghi”, commenta Alessandro Cozzi, amministratore delegato di Wiit. “In un momento storico dove trovare personale qualificato rappresenta uno dei principali problemi del nostro settore, aver acquisito questa squadra con capacità tecniche e commerciali distintive ed esperienza pluriennale, insieme ad un portafoglio clienti rilevante, ci permette di iniziare il 2024 al di sopra delle migliori aspettative. Ci attendiamo infine di realizzare oltre 3 milioni di euro di sinergie di costo entro i prossimi 18 mesi, grazie al consolidamento delle infrastrutture e delle risorse acquisite”.

Le specializzazioni su edge e cloud computing

Più nello specifico, con l’operazione appena annunciata, Wiit Ag, la società del gruppo Wiit specializzata nello sviluppo del mercato tedesco ha acquisito da Gec il ramo d’azienda che si occupa di erogare servizi di infrastruttura a servizio e cloud computing con orientamento al data management, all’analisi dei dati, alla gestione dei dati, delle postazioni di lavoro virtuali, e di offrire appliance per l’Edge computing con sistemi software e hardware pronti all’uso.

WHITEPAPER Come costruire l'ufficio tecnologico del futuro senza investimento iniziale Cloud storage Cloud application

Il ramo d’azienda acquisito si compone di circa 9,2 milioni di euro di ricavi ricorsivi generati da un portafoglio di 40 clienti, 66 dipendenti con competenze tecniche e commerciali, indispensabili per erogare i servizi, e comprende naturalmente l’hardware, il software e gli altri asset necessari alla gestione del business.

I dettagli finanziari e le finalità dell’operazione

L’accordo per l’acquisizione prevede il pagamento di un importo base di 2,5 milioni di euro, al closing dell’operazione, con componenti di earn-out fino a un importo massimo aggregato di 4 milioni, pagabili al raggiungimento di determinati obiettivi basati sui ricavi.

Con questo deal, Wiit intende come detto acquisire un portafoglio di 40 clienti altamente fidelizzati e capaci di generare un fatturato di circa 9 milioni di euro, espandendosi in una nuova area geografica strategica (la zona di Francoforte) per l’ulteriore sviluppo del gruppo in Germania. La società punta poi a ottenere un Ebitda annuale di circa 3 milioni di euro dopo un periodo di integrazione nel gruppo Wiit e l’estrazione delle sinergie, rafforzando al tempo stesso il team tedesco con l’ingresso di nuove figure professionali altamente qualificate a supporto del piano di sviluppo del 2024 e degli anni successivi.

“Siamo molto orgogliosi di annunciare l’ingresso in Wiit AG di nuovi colleghi che vanno a rafforzare il team tedesco che conta 388 persone, 460 clienti enterprise, 53,5 milioni di euro di ricavi e 16 data center nei primi nove mesi del 2023”, dichiara il ceo di Wiit Ag Christoph Herrnkind. “Questa operazione è totalmente in linea con la nostra strategia di acquisizioni in quanto porterà al gruppo significative sinergie di costo, sia in termini di utilizzo dei data center di Düsseldorf sia di risorse altamente specializzate a supporto della significativa crescita organica attesa per il 2024”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA