Edge computing nuovo eldorado: la spesa mondiale a +15% per 176 miliardi di dollari - CorCom

La spesa mondiale per l’edge computing ammonterà a 176 miliardi di dollari nel 2022, con un aumento del 14,8% rispetto all’anno appena trascorso. Si prevede che gli investimenti di aziende e fornitori di servizi per hardware, software e servizi per soluzioni edge sosterranno questo ritmo di crescita fino al 2025, quando il fatturato sfiorerà i 274 miliardi. Gli Stati Uniti saranno il maggiore investitore in soluzioni edge con una spesa prevista di 76,5 miliardi di dollari nel 2022. L’Europa occidentale e la Cina seguiranno con un totale di spesa rispettivamente di 30,6 e 20,8 miliardi di dollari. La Cina vedrà la crescita della spesa più rapida nelle previsioni quinquennali con un Cagr del 19,7%, seguita dall’America Latina, al 19,4%. A dirlo è la Worldwide edge spending guide di Idc.

Una definizione di edge computing

L’edge computing, d’altra parte, è la principale infrastruttura tecnologica che estende e innova sulle capacità dei data center principali, siano essi di proprietà di un’azienda o di un fornitore di servizi. Il valore dell’approccio nasce dalla possibilità di spostare le risorse informatiche nella posizione fisica in cui vengono creati i dati, riducendo drasticamente il time to value e l’abilitazione istantanea di processi aziendali, decisioni e intelligence al di fuori dell’ambiente It principale. Idc definisce edge come le azioni relative alla tecnologia eseguite al di fuori del data center centralizzato, dove edge è l’intermediario tra gli endpoint connessi e l’ambiente It principale. Tipicamente, edge è distribuito, definito dal software e flessibile.

“L’edge computing continua a guadagnare slancio mentre le organizzazioni digital first cercano di innovare al di fuori del data center”, afferma in una nota Dave McCarthy, vicepresident of Research, Cloud and edge Infrastructure Services di Idc. “Le diverse esigenze delle implementazioni edge hanno creato un’enorme opportunità di mercato per i fornitori di tecnologia poiché portano nuove soluzioni sul mercato, sempre più attraverso partnership e alleanze”.

I casi d’uso identificati da Idc

Idc ha identificato più di 150 casi d’uso per l’edge computing in vari settori e domini. I due casi d’uso che vedranno i maggiori investimenti nel 2022 – reti di distribuzione di contenuti e funzioni di rete virtuale – sono entrambi fondamentali per le offerte dei fornitori di servizi. Combinati, questi due casi d’uso genereranno quasi 26 miliardi di dollari di spesa quest’anno. In totale, quest’anno i fornitori di servizi investiranno più di 38 miliardi di dollari nell’abilitazione di offerte vantaggiose.

Per gli utenti aziendali, i casi d’uso edge con i maggiori investimenti nel 2022 includono operazioni di produzione, gestione degli asset di produzione, reti intelligenti, operazioni omnicanale, sicurezza pubblica e risposta alle emergenze, monitoraggio delle merci e sistemi di trasporto intelligenti. I casi d’uso che vedranno la crescita della spesa più rapida rispetto alle previsioni 2020-2025 includono la manutenzione delle infrastrutture pubbliche, la manutenzione della rete, la diagnostica anatomica e la chirurgia assistita dalla realtà aumentata.

Nei settori degli utenti finali aziendali, quest’anno l’ambito della produzione discreta e di processo investirà 33,6 miliardi di dollari in soluzioni edge. I servizi al dettaglio e professionali vedranno anche una spesa di oltre 10 miliardi di dollari per l’edge computing nel 2022, mentre tutti i 19 settori descritti nella Guida alla spesa sperimenteranno una crescita della spesa a due cifre nel periodo di previsione di cinque anni.

Come sarà ripartita la spesa

Idc prevede che hardware e servizi rappresenteranno l’85% di tutta la spesa perimetrale nel 2022, mentre il resto andrà al software. La spesa per l’hardware sarà trainata dagli investimenti in gateway edge, che presentano componenti a basso consumo progettati per l’esecuzione di funzioni limitate o singole in ambienti in cui la disponibilità di alimentazione e raffreddamento è limitata. Gli investimenti in risorse di elaborazione e storage adattate per le edge location o l’implementazione aumenteranno a un ritmo più rapido e saranno quasi uguali alla spesa per i gateway edge entro la fine del periodo di previsione. La spesa per servizi, composta da servizi professionali e forniti, crescerà a un ritmo più rapido rispetto agli altri due gruppi con un Cagr quinquennale del 19,6%. Entro il 2025, i servizi rappresenteranno quasi il 50% di tutta la spesa perimetrale guidata dagli investimenti in servizi forniti, tra cui connettività e infrastruttura correlata all’edge, piattaforma e software come servizio (IaaS, PaaS e SaaS). La spesa per il software sarà principalmente assegnata all’infrastruttura di sistema e al software di sicurezza con analisi e software di intelligenza artificiale che vedranno una crescita più rapida all’interno del gruppo.

