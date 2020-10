Edilizia, la piattaforma digitale Toolery vince Start Cup Lazio 2020

Sono Toolery, la piattaforma per la digitalizzazione della filiera dell’edilizia e Nanotech, un nanocollagene innovativo per il restauro e la conservazione di pergamene e tessuti antichi e moderni, i due vincitori dell’edizione 2020 di Start Cup Lazio, rispettivamente nelle due categorie in gara “Giovani” e “Ricercatori”. E in entrambi i casi ad aggiudicarsi le medaglie d’oro sono due team dell’Università Tor Vergata di Roma.

La competizione, che premia i migliori progetti di impresa innovativa generati dal sistema regionale della ricerca scientifica – organizzata e coordinata dall’Ateneo di Roma “Tor Vergata” in partnership con Regione Lazio/Lazio Innova – ha visto in sfida alla finale 20 team – 10 “team ricercatori” e 10 “team giovani” per un totale di 72 persone tra ricercatori, dottorandi e studenti.

L’edizione 2020 si è rafforzata grazie al montepremi messo a disposizione dalla Regione Lazio/Lazio Innova e alla sinergia con il progetto regionale “Svita–Scuola di impresa per le start-up legate ai temi di scienze della vita”.

I progetti vincitori di StarCup Lazio 2020

Per i Team Giovani

1° classificato: Toolery (Università di Roma “Tor Vergata”) piattaforma proprietaria che digitalizza l’intera filiera edile.

2°Classificato: Quadrivium (Università di Roma Tre) un videogioco storico per mobile che prevede l’uso di geolocalizzazione e realtà aumentata per consentire ai giocatori di esplorare e riscoprire la cultura storico-artistica delle città in cui si trova.

3° Classificato: Guardian and Care (Università di Cassino e del Lazio Meridionale) piattaforma digitale che fornisce un servizio efficace, personalizzato ed efficiente, per chiunque pratichi l’attività di cura in modo informale (familiari) e formale (badanti).

Per i Team Ricercatori

1° Classificato: Nanotech (Università di Roma “Tor Vergata”) un nanocollagene innovativo per il restauro e la conservazione di pergamene e tessuti antichi e moderni.

2°Classificato: Nephrotimp (Università di Roma “Tor Vergata”) farmaco per la nefropatia diabetica.

3° Classificato: Netabolics (Centro Enrico Fermi) soluzioni di intelligenza artificiale basate sull’analisi del metabolismo cellulare.

4° Classificato: Green Clean Biotech (CNR) sistema di decontaminazione dall’arsenico dalle acque potabili, mediante un processo ecosostenibile di fitodepurazione che utilizza la felce Pteris vittata.

5° Classificato: StrokeCap (Università di Roma “Tor Vergata”) prodotto per lo screening pre-ospedaliero di sospette lesioni intracraniche in situazione acuta (ictus o trauma).

