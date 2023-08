Elettronica, la cinese Byd punta alle attività di Jabil per 2,2 miliardi

La casa automobilistica cinese Byd, principale produttore locale di auto Nev (Neighbourhood Electric Vehicle), ha siglato un accordo quadro di acquisizione con la filiale di Singapore della società statunitense Jabil per acquistare la sua attività di produzione di elettronica mobile nelle città cinesi di Wuxi e Chengdu, per 15,8 miliardi di yuan (circa 2,2 miliardi di dollari).

Verso un consolidamento della posizione nell’elettronica di consumo

L’acquisizione comprenderà principalmente l’attività di produzione di componenti per Jabil Circuit, segnando – come ha spiegato l’azienda stessa – l’espansione dell’unità elettronica di Byd nella catena di fornitura principale della sua elettronica di consumo, aumentando ulteriormente la quota di mercato e consolidando la sua posizione nel settore. Jabil, impresa con sede in Florida, fornisce servizi di produzione multi-settore e si colloca in prima linea nel settore dei servizi di produzione elettronica globale.

Nell’ambito dell’accordo le parti hanno convenuto di impegnarsi per stipulare un accordo definitivo. La cessione non sarà completata finché le parti non avranno completato la due diligence e sottoscritto un accordo definitivo e chiuso la transazione, che sarà soggetta al soddisfacimento delle approvazioni normative richieste e di altre consuete condizioni di chiusura.

La più grande transazione nella storia di Jabil

“Questo accordo di trasformazione rappresenterebbe la più grande transazione nella storia della nostra azienda e sono entusiasta di poter lavorare con un’azienda come Byd per portare avanti questo business con successo”, spiega il ceo di Jabil Kenny Wilson. “Se completata, i proventi di questa transazione ci consentiranno di migliorare il nostro quadro di capitale incentrato sugli azionisti, compresi i riacquisti incrementali di azioni proprie. Inoltre, fornirà opportunità per ulteriori investimenti in veicoli elettrici, energie rinnovabili, assistenza sanitaria, data center cloud AI e altri mercati finali”.

“L’acquisizione creerà una sinergia con i prodotti esistenti di Byd, migliorerà la competitività complessiva e garantirà uno sviluppo sostenibile a lungo termine”, conclude l’azienda cinese.

