Elettrosmog, Ul battezza in Italia il più grande laboratorio del Sud Europa - CorCom

Ul ha inaugurato il suo nuovo laboratorio per la Compatibilità Elettromagnetica (Emc) e wireless a Carugate, in provincia di Milano. Il laboratorio, che costituisce la struttura più grande della regione sudeuropea, fornirà un’offerta completa di servizi per testare la compatibilità elettromagnetica e wireless di un’ampia gamma di prodotti in diversi settori, tra cui l’elettronica di consumo, le attrezzature informatiche (Ite), le telecomunicazioni, i dispositivi medici, i prodotti industriali, le apparecchiature di illuminazione e i piccoli e grandi elettrodomestici.

Il laboratorio è parte della rete globale di laboratori Ul per i test Emc e wireless con sede in Cina, Germania, Corea, Regno Unito e Stati Uniti. Nel complesso, queste strutture hanno la capacità di aiutare i produttori a rispettare le tempistiche, i costi di sviluppo dei prodotti e a ridurre le inefficienze dei processi, mitigando i rischi per la sicurezza e le prestazioni durante l’intero ciclo di vita del prodotto.

“Siamo molto lieti di essere parte dell’ecosistema d’innovazione nel Sud Europa”, ha dichiarato Morten Claudi Lassen, regional vice president di Ul per l’Europa. “Con questo laboratorio aiutiamo i nostri clienti ad accelerare la realizzazione dei loro progetti di sviluppo di prodotti connessi, semplificare l’accesso a nuovi mercati e innovare in sicurezza. Gli investimenti di Ul nel nuovo laboratorio di Carugate confermano il nostro impegno nel voler offrire servizi ad alte prestazioni ai produttori a livello locale, fornendo loro test e certificazioni da un’unica fonte e in un’unica sede. Una ulteriore dimostrazione del nostro impegno a voler fornire cicli di sviluppo più brevi, un time-to-market più rapido e la capacità di essere più competitivi sul mercato globale”.

Le caratteristiche del nuovo laboratorio

Il laboratorio occupa una superfice di 800 metri quadrati ed è stato creato per consentire ai clienti di testare la compatibilità elettromagnetica e wireless per soddisfare gli standard normativi mondiali. La struttura fornirà inoltre servizi di testing di conformità alle regolamentazioni in vigore nei mercati di destinazione in materia di sicurezza, verifica della compatibilità elettromagnetica e wireless.

Grazie al potenziamento delle attrezzature e a camere semi-anecoiche e schermate all’avanguardia, l’espansione del laboratorio favorirà un aumento della capacità e della velocità di testing per le apparecchiature professionali wireless, i dispositivi industriali e consumer connessi, i prodotti medicali ed i dispositivi diagnostici in vitro. Il laboratorio Ul di Carugate supporterà i produttori del Sud Europa offrendo soluzioni complete e personalizzabili che semplificheranno il processo di test e di certificazione. Le principali novità comprendono:

· Un Notified Body per le direttive europee in materia di compatilità elettromagnetica e direttiva Red per le apparecchiature radio che supporterà da vicino i clienti fornendo loro valutazioni tecniche di conformità.

· La possibilità di eseguire test per il rilascio del certificato Cb Scheme dell’International Electrotechnical Commission for Electrical Equipment, al fine di offrire le capacità richieste per fornire i servizi di misurazione che coprono i dispositivi medici, secondo la Iec 60601, e i test della diagnostica in vitro e delle apparecchiature di laboratorio, secondo lo standard Iec 61010.

· Nuove camere semianecoiche da 3 metri e 5 metri.

· Un nuovo sistema di alimentazione da 45.000 volt (45 kVA) per eseguire prove di corrente armonica e flicker in modalità trifase fino a 63 ampere

