Enel Energia, sarà (ancora) Exprivia a gestire il front office

Prosegue la partnership tra Enel Energia ed Exprivia nel campo del business process outsourcing. La società specializzata in Information and communication texchnology, che è a capo del gruppo ExpriviaItaltel, si è infatti aggiudicata un lotto della gara per il servizio di front office dell’operatore internazionale dell’energia elettrica e del gas.

Il contratto, che proseguirà in continuità con quello della gara per il 2016, 2017 e 2018 che era stato assegnato sempre ad Exprivia, avrà durata triennale e riguarda la gestione commerciale dei clienti residenziali e business.

“Per Exprivia – si legge in una nota della società – si tratta di una conferma di fiducia da parte di Enel Energia, avendo registrato performance significative sia in ambito quali-quantitativo che commerciale. L’aggiudicazione premia le competenze e la professionalità con cui i collaboratori coinvolti hanno operato in questi anni, per offrire un servizio di livello sempre crescente”.

Al progetto lavoreranno circa 300 operatori della sede di Molfetta, chiamate a gestire i contatti telefonici, quindi le chiamate in arrivo dalla clientela e in uscita verso la clientela, e digitali, nello specifico web chat, social, instant messaging, oltre che la gestione dei documenti in arrivo dalla clientela.

