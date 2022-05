Luce verde dall’assemblea degli azionisti di Engineering Ingegneria Informatica Spa per il bilancio di esercizio 2021, anno in cui il gruppo tecnologico ha registrato un rafforzamento della crescita generalizzato rispetto ai segmenti di mercato in cui opera e un miglioramento della redditività. I risultati del gruppo, che rivolge la propria offerta a clienti di medie e grandi dimensioni, privati e della PA, “chiudono un importante decennio di consolidamento – si legge in una nota dell’azienda – caratterizzato da un trend positivo costante, e pongono le basi per la nuova fase di sviluppo, sia sul mercato domestico che internazionale”. Nella seduta l’assemblea ha anche ratificato la nomina di Gaetano Micciché a presidente del gruppo.

Tra i principali indicatori di bilancio emerge il valore della produzione, che tocca quota 1.321 milioni di euro, con un +6,4% rispetto all’anno precedente e una crescita più forte rispetto a quella del mercato italiano dell’Ict, che si ferma al 5,5%.

L’ebitda Adjusted è di 198,2 milioni di euro, a +11,7% rispetto all’esercizio precedente, e una redditività sui ricavi netti che passa dal 14,6% del 2020 al 15,3% del 2021. Quanto poi all’utile netto, è di 47,5 milioni di euro, “in linea con il trend positivo degli scorsi anni – spiega Engineering – al netto del 2020 che beneficiava di proventi straordinari e non comparabile.

I principali aspetti positivi del bilancio 2021, secondo l’analisi della società, sono la crescita organica, che è stata omogenea e diffusa in tutte le principali aree in cui opera il Gruppo, “ciascuna delle quali mantiene un’incidenza percentuale bilanciata rispetto al valore totale della produzione”. Importante anche il fatto che il gruppo si sia misurato con successo con le più avanzate tecnologie abilitanti, sviluppando progetti e piattaforme proprietarie basati su big data, intelligenza artificiale, cloud computing, IoT, cybersecurity, realtà aumentata e realtà virtuale e robotic process automation.

Tra i fattori positivi l’azienda cita infine “il continuo e rilevante impegno del Gruppo nell’attività di Ricerca&Sviluppo, che lo vede coinvolto in prima linea, anche come capofila, in decine di progetti di ricerca europei”, con lo sviluppo di soluzioni di mercato all’avanguardia, e una formazione continua delle proprie persone sulle ultime frontiere tecnologiche.

“I dati di Gruppo approvati oggi confermano una solida performance in tutti i settori e in tutte le divisioni e consolidano il ruolo di Engineering come Digital Transformation Company strategica nella transizione digitale in atto in Italia – afferma il ceo Maximo Ibarra (nella foto) – La nostra azienda si conferma una realtà straordinaria che cresce in misura maggiore del mercato ICT in Italia. Intendiamo continuare su questa strada puntando a nuovi investimenti e all’assunzione di tanti nuovi talenti. A tal proposito, confermiamo l’impegno a un piano di recruitment di 1000 nuovi collaboratori per favorire il salto di scala, anche internazionale, e migliorare costantemente il nostro offering per i clienti. Pur nelle incertezze che attraversano l’attuale fase economica, riteniamo che ci siano oggi tutte le condizioni per costruire opportunità di mercato, a partire da una nuova consapevolezza delle aziende – pubbliche e private – sulla necessità di trasformarsi e sul valore che il digitale genera, anche grazie all’impulso del Pnrr”.

La nomina di Sabrina Delle Curti a general counsel

Dal primo giugno inoltre entra in Engineering con il ruolo di generla counsel Sabrina Delle Curti (nella foto in basso). A diretto rapporto del Ceo Maximo Ibarra, avrà un ruolo chiave nella definizione e applicazione dei più elevanti standard di compliance legale dell’azienda a supporto dei numerosi mercati in cui Engineering opera.

“Come operatore tecnologico di riferimento nel nostro Paese, attivo nella transizione digitale sia per il settore pubblico sia per il privato e, a nostra volta, come grande e composito Gruppo, vediamo nel rigore della compliance, combinato alla visione prospettica su tutti i livelli, un pilastro portante del nostro continuo sviluppo – afferma Ibarra – Per questo sono molto contento di dare il benvenuto a Sabrina nel leadership team di Engineering, certo che con la sua importante esperienza e comprovata capacità di gestione apporterà grande valore alle strategie di crescita dell’azienda”.

Sabrina Delle Curti inizia la sua attività professionale in Bonelli Erede – si legge in una nota di Engineering – ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in diversi grandi gruppi fino ad approdare, nel 2015, in Cerved come General Counsel e membro del Consiglio di Amministrazione. Tra le principali esperte in Italia di diritto societario, M&A, disciplina dei mercati finanziari e corporate governance, Sabrina Delle Curti è anche da anni molto impegnata su temi di leadership al femminile e progetti di responsabilità sociale.

