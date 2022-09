Engineering: disco verde all’opa su Be Shaping the Future

Via libera: Engineering può procedere all’opa obbligatoria totalitaria per l’acquisizione di Be Shaping the Future. Tamburi Investment Partners (Tip) ha infatti reso noto di aver ottenuto tutte le autorizzazioni e i consensi richiesti dalle legislazioni antitrust e golden power relativamente all’operazione di acquisto: la data del closing è fissata per il 26 settembre.

L’acquisizione era stata annunciata il 20 giugno scorso, quando Engineering ha sottoscritto gli accordi definitivi e vincolanti per l’acquisto di 58.287.622 azioni ordinarie pari al 43,209% del capitale sociale di Be al prezzo unitario di 3,45 euro per azione.

Una nota della società conferma che “ove, per effetto delle adesioni all’opa obbligatoria, l’acquirente venisse a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale di Be, non verrà ripristinato un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni”.

Opa per il de-listing dall’Euronext Star Milano

Be Shaping the Future, società quotata sul segmento Euronext Star Milano organizzato e gestito da Borsa Italiana, è di proprietà di una compagine di azionisti che annovera: Tamburi Investment Partners, Stefano Achermann e la società da lui controllata Innishboffin, Carlo Achermann e la società da lui controllata Carma Consulting.

Engineering, che conta oggi circa 12.000 dipendenti e oltre 60 sedi fra Italia e altri 20 Paesi del mondo, è di fatto obbligata a promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle residue azioni ordinarie di Be per un corrispettivo pari al prezzo per azione, finalizzata a realizzare il de-listing di Be dall’Euronext Star Milano. Ove, per effetto delle adesioni all’Opa Obbligatoria, l’acquirente venisse a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale di Be non verrà ripristinato un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

