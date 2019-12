Engineering – Moovit, alleanza sul trasporto pubblico locale smart

Portare sul mercato una soluzione innovativa per la gestione delle flotte adibite al trasporto pubblico, a vantaggio delle aziende e dei cittadini: è lo scopo dell’accordo di collaborazione siglato da Engineering e Moovit.

L’innovazione messa a punto dalle due aziende nasce dall’integrazione di uno dei sistemi di punta di Moovit, TimePro, che consente la localizzazione dei veicoli in tempo reale, all’interno della soluzione di Automated Vehicle Management di Engineering che include un’applicazione di bordo e un computer veicolare in grado di acquisire i dati diagnostici del veicolo e di interagire con i differenti sistemi presenti sul mezzo, come ad esempio nel caso dei pannelli indicatori interni ed esterni, dei sistemi di conta passeggeri, della bigliettazione elettronica, della videosorveglianza e di ogni altro apparato in grado di interagire con sistemi esterni.

La soluzione Avm di Engineering – si legge in una nota – gestisce inoltre sistemi di informazione per l’utenza a terra, come paline elettroniche, servizi Sms, chioschi multimediali, email, Ivr, che si aggiungono ai canali di comunicazione già previsti da Moovit.

“Con oltre 600 milioni di utenti che utilizzano la nostra app sappiamo qual è la priorità di chi si sposta con il trasporto pubblico: tempi di attesa certi ed affidabili alla fermata del bus – afferma Alon Shantzer, Vp International Sales di Moovit – Siamo orgogliosi di collaborare con un’azienda come Engineering e poter offrire la soluzione TimePro come motore di un innovativo sistema Avm per definire tempi di attesa accurati per ciascun mezzo. Engineering rappresenta per noi un partner fondamentale e siamo entusiasti di continuare a lavorare insieme a loro per aiutare chi utilizza il trasporto pubblico a raggiungere la propria destinazione in modo più efficiente”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di aver sviluppato questa soluzione al fianco di una realtà come Moovit – aggiunge Carmine Rossin, direttore della Transportation&Infrustructure Business Unit di Engineering – Siamo convinti che attraverso l’integrazione del nostro know-how con quello di Moovit, porteremo ad aziende e cittadini una soluzione che può contribuire concretamente all’evoluzione del sistema del trasporto pubblico locale che rappresenta un aspetto chiave della vivibilità delle città nonché del loro sviluppo sostenibile”.

“La soluzione Avm di Engineering powered by Moovit – conclude Andrea Mastinu, Sales manager della Transportation&Infrastructure Business Unit di Engineering – si posiziona al più elevato livello tecnologico per questa tipologia di sistemi. La scelta di utilizzare un apparato di bordo basato su tecnologia Android intende garantire la massima flessibilità in termini di evoluzione e sviluppi futuri grazie alla nativa predisposizione all’interconnessione che consente di interfacciare anche apparati esterni, sensori e componenti di ultima generazione. La collaborazione tra Engineering e Moovit ha dato vita ad una proposta completa ed efficiente che garantisce alle aziende di trasporto di trarre valore dal sistema di gestione della propria flotta e alle persone di vivere un’esperienza di viaggio sul trasporto pubblico locale più sicura, fluida ed evoluta grazie al flusso di informazioni generato ancora più completo e tempestivo”.

