Enrico Resmini a capo del Fondo Nazionale Innovazione

Enrico Resmini è l’amministratore delegato designato del Fondo Nazionale Innovazione. Lo ha deciso il consiglio d’amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti chiamato a rinnovare i Cda delle società partecipate, fra cui Invitalia Ventures Sgr, la struttura a cui fa capo il fondo che ha in dote fino a 1 miliardo di euro.

Laureato in ingegneria aeronautica e Master in Business Administration presso l’Insead di Fontainebleau Enrico Resmini entra nel 1995 in McKinsey & Company Italy e dal 2005 ha ricoperto il ruolo di Partner con focus su Tlc e media. Nel 2012 entra in Vodafone dove ricopre il ruolo di Direttore Residential, con la responsabilità dei servizi di telefonia fissa di Vodafone dedicati alle famiglie italiane. Ed è poi è stato Presidente della Fondazione Vodafone Italia e Direttore Ultrabroadband, Wholesale and Strategy di Vodafone Italia dal settembre 2014. È Partner di EY.

Nel cda di Invitalia Ventures Sgr sono designati anche l’ex consigliere per l’Innovazione del ministro dello Sviluppo e del Lavoro Luigi Di Maio (nel precedente governo), Marco Bellezza, nonché Pierpaolo Di Stefano, Isabella de Michelis di Slonghello, Lucia Calvosa e Antonio Margiotta.

Il Cda di Cassa Depositi e Prestiti ha designato anche i componenti di Sace, Simest, Fintecna, Cdp Immobiliare, Cdp Investimenti Sgr, Fondo Italiano d’Investimento Sgr, Sia e Salini Impregilo.

Federico Lovadina è il presidente designato di Sia e nella squadra figurano Fabio Massoli, Andrea Pellegrini, Carmine Viola e Andrea Cardamone.

Il numero uno di EY Italia Donato Iacovone è designato alla presidenza di Salini Impregilo.

Ecco tutti i candidati delle partecipate Cdp

SACE

Rodolfo Errore (Presidente)

Pierfrancesco Latini (Amministratore Delegato)

Ilaria Bertizzolo

Elena Comparato

Filippo Giansante

Federico Merola

Monica Scipione

Mario Giro

Roberto Cociancich

SIMEST

Pasquale Salzano (Presidente)*

Roberto Rio (Vice Presidente)

Mauro Alfonso (Amministratore Delegato)

Gelsomina Vigliotti

Ilaria Bertizzolo

*Pasquale Salzano assumerà anche l’incarico di Chief International Affairs Officer di CDP

Fintecna

Vincenzo delle Femmine (Presidente)

Antonino Turicchi (Amministratore Delegato)

CDP Immobiliare

Giorgio Righetti (Presidente)

Marco Doglio (Vice Presidente)

Emanuele Boni (Amministratore Delegato)

Alessandra Ferone

Paolo Fontanelli

Silvia Viviani

Ada Lucia De Cesaris

CDP Investimenti SGR

Raffaele Ranucci (Presidente)

Marco Doglio (Amministratore Delegato)

Manuela Sabbatini

Giorgio Righetti

Caterina Miscia

Fondo Italiano d’Investimento SGR

Antonio Pace (Amministratore Delegato)

Vito Lo Piccolo

Esedra Chiacchella

Simonetta Acri

Gianluca Lo Presti

Anna Chiara Sala

Cristina Pozzi

Invitalia Ventures SGR

Enrico Resmini (Amministratore Delegato)

Pierpaolo Di Stefano

Marco Bellezza

Isabella de Michelis di Slonghello

Lucia Calvosa

Antonio Margiotta

SIA

Federico Lovadina (Presidente)

Fabio Massoli

Andrea Pellegrini

Carmine Viola

Andrea Cardamone

Salini Impregilo

Donato Iacovone (Presidente)

Pierpaolo Di Stefano

Francesca Balzani

Giuseppe Marazzita

Marina Natale

