Equinix, cambio al vertice: Adaire Fox-Martin nuova presidente e ceo

Cambio al vertice di Equinix. L’azienda di infrastrutture digitali ha annunciato una transizione programmata della leadership che avrà effetto a partire dalla fine del secondo trimestre del 2024, in cui l’attuale Presidente e ceo Charles Meyers passerà al ruolo di Executive Chairman e la presidente di Google Cloud Go-to-Market Adaire Fox-Martin inizierà a ricoprire il ruolo di presidente e ceo. Peter Van Camp, attualmente executive chairman, abbandonerà le sue responsabilità formali di membro del Consiglio di Amministrazione per assumere il ruolo di special advisor del cda.

Chi è Adaire Fox-Martin

Con oltre 25 anni di esperienza nel settore tecnologico, Fox-Martin vanta un curriculum di primo livello. Nel ruolo di presidente del Go-to-Market di Google Cloud e Head of Google Ireland, ha guidato i team go-to-market di Google Cloud a livello globale, districandosi tra vendite, servizi professionali, ecosistema di partner e customer success. Prima di Google, Fox-Martin ha ricoperto posizioni di rilievo a livello globale presso alcune delle più importanti aziende di tecnologia e software del mondo, in particolare SAP e Oracle. In Sap, ha svolto un ruolo fondamentale come membro del Comitato esecutivo di Sao, con la responsabilità delle vendite e dell’assistenza a livello globale, servendo più di 440.000 clienti. La sua vasta esperienza di leadership globale include la carica di Presidente di Sap Asia Pacific e Giappone, di Presidente di Google Cloud International e Head of Google Ireland. È membro del Consiglio di amministrazione di Equinix dal 2020.

“Nel dinamico panorama digitale di oggi, Equinix ha accumulato in modo unico una portata globale, ecosistemi altamente differenziati, solide relazioni con i partner e una gamma innovativa di offerte di prodotti e servizi, formando nel complesso una piattaforma solida e a prova di futuro per affrontare le diverse sfide dei clienti – dice Fox-Martin – Insieme alla mia appassionata fede nella visione, nella missione e nei valori di Equinix, sono entusiasta di sfruttare la mia esperienza nel guidare le trasformazioni aziendali e nel costruire per guidare l’innovazione e la crescita continua di Equinix”.

L’AI acceleratore di cambiamento

“La trasformazione digitale sta ridisegnando le basi della competizione per le industrie di tutto il mondo e la rapida adozione dell’intelligenza artificiale sta accelerando questa dinamica – ha dichiarato Meyers – Questi cambiamenti cruciali hanno creato un ambiente di domanda straordinario per le infrastrutture digitali e i nostri vantaggi distintivi creano un’opportunità eccezionale a lungo termine per Equinix. Sono certo che le capacità e l’esperienza di Adaire saranno un addendum di enorme valore per il nostro team e la nostra cultura, aiutandoci a soddisfare le esigenze in evoluzione dei nostri clienti, ad alimentare la nostra crescita e a sbloccare la straordinaria potenza della piattaforma Equinix. Sono grato al nostro consiglio di amministrazione per aver sostenuto la tempistica di transizione da me desiderata e sono entusiasta di assumere il ruolo di Executive Chairman e di sostenere attivamente Adaire mentre sfrutta la sua enorme esperienza globale per estendere ed espandere la nostra leadership di mercato”.

Meyers è entrato in azienda nel 2010 ed è stato nominato ceo nel 2018. Durante il suo mandato, ha plasmato la strategia di successo dell’azienda, estendendo la piattaforma Equinix a più di 70 mercati in 33 Paesi, accelerando la leadership dell’azienda nell’interconnessione globale ed evolvendo la piattaforma per supportare l’ibrido e il multi-cloud come chiara architettura di scelta. In questo periodo, l’azienda ha registrato un aumento di 6 volte del fatturato e ha aggiunto più di 80 miliardi di dollari di valore azionario. Continuerà a ricoprire il ruolo di ceo fino alla fine del secondo trimestre e fino a quel momento si concentrerà sulla strategia e sulla conduzione dell’azienda.

