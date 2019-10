Ericsson, ricavi su del 6%: sprint dal 5G

Ricavi in crescita ma utile netto in rosso per Ericsson, che nell’ultima trimestrale ha dovuto provvedere a un accantonamento di 1,1 miliardi di euro a copertura del pagamento di una sanzione negli Stati Uniti nell’ambito di un’indagine sulla corruzione.

I risultati del fornitore globale di apparecchiature per telecomunicazioni hanno superato le aspettative e hanno permesso alla società di rivedere al rialzo le previsioni di mercato per quest’anno, nella convinzione che la domanda di reti 5G sta decollando più rapidamente del previsto.

Ericsson ha tuttavia mantenuto l’obiettivo per un margine operativo superiore al 10% per il 2020, citando la pressione a breve termine di alcuni contratti e costi iniziali più elevati per i nuovi prodotti 5G.

I risultati nel dettaglio

Nel terzo trimestre 2019 le vendite sono aumentate del 6% su base annua a 57,1 miliardi di corone svedesi (5,3 miliardi di euro), mentre il margine lordo è aumentato al 37,7%, rispetto al 36,5% dell’anno precedente. “Continuiamo a vedere un forte slancio nel nostro business, basato sulla strategia per aumentare gli investimenti nei principali mercati tecnologici, incluso il 5G”, afferma in una nota il Ceo Borje Ekholm. “Abbiamo visto una crescita organica delle vendite del 3% nel trimestre, trainata dai primi utenti 5G in Nord America e nel Nord-Est asiatico”.

Ericsson rivendica la posizione di leader mondiale nello sviluppo di reti 5G. Tra luglio e settembre, tuttavia, il gruppo ha – come accennato in apertura – registrato una perdita netta, -6,2 miliardi di corone (570 milioni di euro), contro un utile di 2,7 miliardi registrato un anno prima. A settembre, infatti, era stato annunciato un accantonamento di oltre un miliardo di euro che ha influenzato i risultati del terzo trimestre dell’azienda .

“La nostra strategia, introdotta nel 2017, mira a costruire un Ericsson più forte a lungo termine”, continua Ekholm. Con una chiara focalizzazione sui clienti dei nostri operatori, la strategia si basa su maggiori investimenti in ricerca e sviluppo per la tecnologia, la leadership dei costi e la crescente impronta del mercato. I maggiori sforzi di ricerca e sviluppo, che proseguiranno, hanno portato a un portafoglio competitivo che favorisce il miglioramento del margine lordo. Inoltre, siamo stati in grado di registrare diverse importanti vittorie migliorando l’impronta del mercato per le attività future”.

Il futuro? In Cina e nell’IoT

La società ha dichiarato che le implementazioni di 5G in Cina, dove ha investito per guadagnare quote di mercato, inizieranno a “breve termine”, aggiungendo che fin dal principio dovrebbero produrre margini interessanti.

“La nostra attività IoT sta crescendo a una velocità quasi doppia rispetto alla crescita stimata del mercato. Abbiamo più di 4.500 aziende attive sulla nostra piattaforma e il numero di dispositivi connessi è più che raddoppiato fino ad oggi. Per sfruttare appieno la nostra posizione e acquisire nuovi flussi di entrate ricorrenti stiamo aumentando gli investimenti in IoT a cavallo di business emergenti”.

Dopo la pubblicazione dei risultati, il valore delle azioni di Ericsson è cresciuto del 6,7%, il più grande aumento di un blue chip europeo. Ma sono ancora in calo dell’1% rispetto a quanto raggiunto a luglio, quando l’azienda aveva avvertito che i costi relativi all’acquisizione di nuovi contratti per la sua attività di rete avrebbero probabilmente colpito i margini di profitto nella seconda metà dell’anno.

