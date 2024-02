Erp fra pro e contro. Lo scenario evolve, le strategie vanno riviste

Un sistema Erp (Enterprise Enterprise Resource Planning) connette tutti i processi aziendali a livello di contabilità e finanza, gestione dei rischi, enterprise performance management (Epm) e altro ancora, fornendo un’unica fonte di verità per i dati aziendali. E da questo punto di vista è uno strumento prezioso per efficientare il business.

Tuttavia la natura di questi software sta rapidamente cambiando man mano che le imprese passano da soluzioni on-premises al cloud computing. Per questo serve un’attenta riflessione sugli investimenti necessari alle aziende per adattarsi e prosperare a questo nuovo contesto digitale.

Erp, i vantaggi dell’implementazione

Analisi dell’infrastruttura IT . L’adozione di un sistema Erp costringe le aziende a esaminare criticamente l’infrastruttura IT esistente, spesso portando alla luce pratiche di IT ombra e sistemi disconnessi. Questo processo di analisi approfondita non solo evidenzia inefficienze e lacune sul fronte interoperabilità ma offre anche l’opportunità di ristrutturare e armonizzare le funzioni IT con le necessità delle divisioni aziendali. L’obiettivo è la realizzazione di un ambiente operativo più coeso e performante, dove la tecnologia e le strategie di business si allineano perfettamente per guidare l’efficienza e l’innovazione

Economie di scala e efficienza operativa. L'investimento iniziale in un sistema Erp, sebbene possa sembrare oneroso, pone le basi per significative economie di scala nel lungo termine. Il consolidamento di sistemi frammentati in un'unica soluzione Erp riduce infatti la complessità operativa e i costi associati alla gestione di molteplici licenze software, formazione del personale e supporto tecnico. Quest'operazione non solo snellisce le operazioni ma promuove anche una maggiore efficienza operativa, liberando risorse che possono essere reinvestite in iniziative di crescita e innovazione.

Visibilità end to end . Una della caratteristiche più valorizzate degli Erp è la capacità di offrire una visibilità completa sulle operations aziendali, consentendo al management di prendere decisioni informate basate su dati in tempo reale. Questa visibilità si estende a vari segmenti, da inventario e spedizioni a produzione e finanze, facilitando una collaborazione interfunzionale difficilmente realizzabile senza Erp. La disponibilità di dati integrati su una piattaforma unificata non solo migliora la presa di decisioni strategiche ma stimola anche l'innovazione attraverso l'identificazione di opportunità di ottimizzazione e sinergie operative.

Planning e reporting. La capacità di generare report accurati e tempestivi è cruciale per la pianificazione e l'analisi aziendale. Gli Erp offrono strumenti avanzati di reporting e analisi che riducono significativamente il rischio di errori e discrepanze, facilitando un ambiente di lavoro più armonioso e produttivo. Inoltre, con l'integrazione di funzionalità specifiche per la conformità normativa, gli Erp moderni rappresentano un baluardo contro i rischi di non conformità, garantendo che le aziende rimangano in linea con le normative vigenti.

Erp, le sfide per le aziende

L’implementazione di un sistema Erp presenta diverse sfide che le aziende devono essere in grado di affrontare per garantire il successo del loro business.

Data security . La centralizzazione dei dati in un sistema Erp, in particolare quando ospitato nel cloud, introduce complessità aggiuntive in termini di sicurezza e gestione dei controlli. Questo aspetto richiede un’attenzione meticolosa alla selezione dei fornitori di servizi cloud, all’implementazione di protocolli di sicurezza avanzati e alla formazione del personale sulle migliori pratiche di sicurezza dei dati. Affrontare proattivamente questi aspetti è fondamentale per proteggere le informazioni sensibili e mantenere la fiducia dei clienti e degli stakeholder.

Sostenibilità finanziaria . La valutazione del di un sistema Erp richiede un'analisi approfondita che vada oltre il semplice confronto tra le opzioni cloud e on-premises. Bisogna considerare non solo i costi iniziali di acquisizione e implementazione ma anche le spese ricorrenti legate alla manutenzione, all'aggiornamento e alla customizzazione del sistema. Una pianificazione finanziaria accurata e una valutazione critica delle opzioni disponibili sono essenziali per garantire che l'investimento in Erp sia sostenibile nel lungo termine e allineato agli obiettivi strategici dell'azienda.

Customizzazione e data migration. La customizzazione di un sistema Erp per soddisfare le esigenze specifiche di un'organizzazione rappresenta una sfida sia tecnica sia finanziaria. La migrazione dei dati esistenti verso il nuovo sistema è un processo complesso e costoso, che richiede una pianificazione meticolosa e risorse dedicate per assicurare la continuità operativa e la protezione dei dati sensibili. Vincere queste sfide è fondamentale per realizzare il pieno potenziale del sistema Erp e ottenere un vantaggio competitivo duraturo.

Erp nel cloud, cosa devono fare le aziende

La migrazione verso soluzioni Erp basate sul cloud segna una svolta strategica per le aziende che cercano di navigare con successo nell’era digitale. Affrontare le sfide associate alla migrazione dei dati, alla sicurezza e al costo richiede un approccio olistico che consideri non solo gli aspetti tecnologici ma anche quelli organizzativi e finanziari. Adottando una visione lungimirante e investendo nelle giuste risorse e competenze, le aziende possono sfruttare i sistemi Erp per accelerare la trasformazione digitale, promuovere l’innovazione e consolidare la propria posizione sul mercato in un contesto globale in rapida evoluzione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA