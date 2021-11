Esg, Digital360 lancia la piattaforma di advisory - CorCom

Supportare le aziende nella misurazione, rendicontazione e miglioramento del proprio livello di sostenibilità. È questo l’obiettivo della piattaforma di advisory Esg (Environmental, Social, Governance) lanciata sul mercato da P4I-Partners4Innovation, controllata di Digital360.

“A un anno dal lancio della testata online esg360.it, Digital360 vuole consolidare il proprio supporto alla transizione delle imprese italiane verso un sistema economico sostenibile, facendo leva sulla trasformazione digitale come potente abilitatore dell’innovazione – spiega Gabriele Faggioli, ceo di Digital360 – I due temi, infatti, sono pilastri fondamentali strettamente connessi: non può esserci sostenibilità senza una trasformazione delle imprese che faccia leva sulla piena comprensione delle potenzialità di utilizzo delle nuove tecnologie. La nuova offerta di advisory Esg si rivolge in particolare alle medie imprese italiane impegnate nella transizione per la sostenibilità e alle Pmi inserite in value chain nazionali e internazionali, che intendono utilizzare la leva della sostenibilità per far crescere il proprio valore, focalizzandosi sugli aspetti più rilevanti per gli investitori del mercato di riferimento”.

L’iniziativa risponde alla forte spinta globale verso la sostenibilità alla base del Pnrr e del piano Next Generation Eu, ma anche alle nuove sensibilità dei consumatori, mettendo a disposizione delle imprese l’intera gamma di competenze e di esperienze maturate da P4I-Partners4Innovation nella trasformazione digitale con un forte impatto in ambito Esg, applicato alla valorizzazione delle risorse umane, allo smart working, all’open innovation, alla compliance nella data protection e per la cybersecurity, ed infine alla responsabilità amministrativa d’impresa derivante dalla commissione di reati.

I servizi di advisory in ambito Esg, in una logica end-to-end mirano ad effettuare un assessment del profilo di sostenibilità del cliente, ad individuare le priorità di intervento e a contribuire alla loro implementazione, a garantire la comunicazione verso i diversi stakeholder anche attraverso la redazione del bilancio di sostenibilità o della dichiarazione non finanziaria ai sensi del d.lgs. 254/2016. Una specifica attenzione è posta anche alle implicazioni finanziarie del rating Esg, vista l’importanza crescente attribuita dalla comunità finanziaria a questo rating e la necessità degli Istituti di Credito di conformarsi alle linee guida Eba entrate in vigore dal luglio scorso, che prevedono la valutazione del profilo Esg nella concessione del credito.

I servizi di advisory in ambito Esg pongono una particolare attenzione all’utilizzo dell’innovazione digitale come potente leva per raggiungere concreti risultati sia nel breve termine che nel medio-lungo, in coerenza con la missione che Digital360 si è data come Società Benefit, cioè quella di promuovere l’innovazione digitale in tutte le sue forme come motore di crescita sostenibile ed inclusiva dell’economia e della società.

@RIPRODUZIONE RISERVATA