Eurotech da record, il titolo vola +90% da inizio anno

Crescita di più del 90% da inizio anno per il titolo di Eurotech, la multinazionale quotata al segmento Star di Piazza Affari, il cui titolo ha segnato in questi giorni il suo massimo storico dal 2007 a 6,74 euro. L’azienda – impegnata con le tecnologie IoT, nella digitalizzazione delle imprese e nello sviluppo di soluzioni per l’Industria 4.0 – si legge in una nota, accelera in Borsa, trainata dall’ottimo andamento della semestrale che ha registrato ricavi per 53 milioni di euro, ovvero un balzo del 42,1% rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno, e un utile netto di 8,8 milioni di euro.

“Eurotech sta raccogliendo i frutti degli investimenti in innovazione fatti negli ultimi anni e funzionali alla realizzazione di un portafoglio di prodotti e tecnologie che oggi sono allo stato dell’arte nell’Internet delle cose e nei computer ad alte prestazioni per l’intelligenza artificiale”, commenta l’Ad, Roberto Siagri.

La società nel primo semestre 2019 ha registrato ricavi in crescita del 35,5% a 53 milioni e un utile netto di 8,8 milioni di euro. La crescita del fatturato è l’effetto diretto dell’incremento degli ordinativi e del backlog esistente ad inizio anno. A questo incremento di fatturato hanno contribuito le aree geografiche americana ed europea, che hanno chiuso il semestre con una crescita rispettivamente del 74,9% e del 42,4% rispetto al primo semestre 2018. L’area giapponese invece mantiene un risultato su valori leggermente inferiori rispetto a quelli del primo semestre 2018.

