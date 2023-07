Experis, Salvatore Basile alla guida del business italiano

Salvatore Basile è il nuovo director di Experis in Italia, brand di ManpowerGroup e provider IT di soluzioni applicative, consulenza, resourcing e formazione. In questo ruolo, avrà la responsabilità di promuovere i servizi sul mercato e sviluppare l’area delle specializzazioni della società.

”Il mercato di Experis si trova in un momento complesso e stimolante, in cui l’innovazione crea ed impiega nuove competenze mettendo, al contempo, la persona al centro delle organizzazioni. Questo nuovo ruolo all’interno di Experis mi rende entusiasta e fiducioso che l’esperienza maturata, bilanciata tra consulenza negli ambiti della tecnologia e delle risorse umane, saprà valorizzare i diversi aspetti di questo meraviglioso brand che, tra i pochissimi in Italia, integra molteplici servizi: dalla consulenza IT, alla ricerca di professionisti specializzati, fino allo sviluppo di carriere e competenze”, afferma Basile.

Consolidare la posizione di Experis come partner strategico

”La diffusione delle tecnologie digitali a livello globale ha reso necessario un aggiornamento continuo delle strutture informatiche delle aziende e delle competenze per la loro gestione, rendendo più difficile trovare le persone con le skills di cui le imprese hanno bisogno. In questo scenario, Salvatore Basile avrà il compito di consolidare la posizione di Experis come partner strategico per le aziende nella ricerca di soluzioni IT innovative e scalabili, e delle persone con le competenze necessarie per la loro gestione, governando i processi di domanda e gestione del personale”, dichiara Anna Gionfriddo, amministratrice delegata di ManpowerGroup Italia.

WHITEPAPER Talent retention: 5 punti su cui lavorare (ed errori da evitare) per migliorarla Risorse Umane/Organizzazione Smart working

Venticinque anni di esperienza nel mondo della tecnologia

Laureato in Ingegneria delle telecomunicazioni al Politecnico di Torino, con circa venticinque anni di esperienza nel mondo della tecnologia, della consulenza e delle risorse umane, Basile è entrato a far parte di Experis nel 2016 come Experis Tech Operations Manager, con l’obiettivo di costituire le basi della nuova struttura del brand orientato alle soluzioni, servizi e tecnologie legate al mondo dell’information technology, e in seguito, come head of operations delle practices implementate in Italia. Prima di entrare a far parte di ManpowerGroup, ha operato nella progettazione ed integrazione di sistemi di telefonia mobile per Appel Elettronica. Nel 2002 è entrato in Altran, dove ha coordinato una business unit dedicata alle tecnologie per lo spazio, la difesa e l’automazione e ha coordinato lo sviluppo commerciale dell’azienda per l’area Nord Est del paese. Ha, quindi, proseguito il suo percorso in Honeywell come leader per lo start-up di una divisione legata all’integrazione di tecnologie IT innovative nel settore dell’automazione, per poi, nel 2010, entrare in Segula technologies, una delle principali realtà internazionali di consulenza IT e Tecnologica, dove ha ricoperto il ruolo di business director.

@RIPRODUZIONE RISERVATA