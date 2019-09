Export all’insegna del digitale, nuovo portale Sace Simest per le Pmi

Sace Simest, società del Gruppo Cdp, presenta ufficialmente sacesimest.it, il nuovo portale unico del Polo dell’export e dell’internazionalizzazione: un ecosistema digitale completamente rinnovato e costruito a misura di Pmi, che punta a coinvolgere 87 mila piccole e medie imprese manifatturiere italiane nel mondo dei servizi e dei prodotti di Sace Simest, con la finalità di rafforzarne la proiezione internazionale e la competitività sui mercati esteri.

Progettato e realizzato per garantire la massima fruibilità da dispositivi mobili e rapidità di consultazione in qualsiasi punto del globo, sacesimest.it – si legge in una nota – assolve a un duplice obiettivo: da un lato, collega in pochi click le imprese alle soluzioni assicurativo-finanziarie più adatte alle loro esigenze, grazie alla completa digitalizzazione di cinque prodotti chiave per le imprese più piccole (assicurazione del credito, valutazione controparti, finanziamenti agevolati, factoring e recupero crediti). Dall’altro, mette a loro disposizione gratuitamente contenuti utili a migliorare le capacità di muoversi e crescere sui mercati esteri, tramite i percorsi formativi personalizzati del programma di Education to Export e gli oltre 300 report e analisi dell’Ufficio Studi di Sace Simest, in particolare la Risk&Export Map, mappamondo interattivo con circa 200 schede Paese.

Il nuovo portale, attivato lo scorso giugno, ha già raggiunto importanti traguardi: quasi 500 mila pagine visitate da parte di circa 100 mila utenti. Fra le sezioni maggiormente visitate quella relativa alle “Soluzioni” (oltre 100 mila visualizzazioni), seguita dalla sezione “Studi” (44 mila visualizzazioni, di cui 36 mila grazie alla Risk&Export Map) e la sezione “Education” (con più di 21 mila visualizzazioni).

All’interno delle macro-aree di “Education” e “Studi”, gli utenti possono usufruire di content journey a elevato livello di approfondimento e personalizzazione, grazie alla tecnologia adattativa sulla base delle preferenze degli utenti incorporata in sacesimest.it.

Inoltre, a facilitare la relazione fra sacesimest.it e il mondo delle imprese, ci sono gli Export Coach, un team di esperti con competenze digitali e commerciali con il mandato specifico di aiutare le imprese – door-to-door – a navigare e usufruire al meglio dell’offerta del Polo dell’export e dell’internazionalizzazione, in affiancamento alla rete commerciale di Sace Simest.

“Il nuovo portale unico del Polo Sace Simest è la punta di diamante di un’ agenda digitale in cui abbiamo investito con coerenza negli ultimi tre anni”, spiega Alessandro Decio, l’amministratore delegato di Sace. “Per fruibilità, ampiezza delle soluzioni offerte e livello di approfondimento di contenuti gratuiti, sacesimest.it è qualcosa di più di un semplice portale, è un vero e proprio ecosistema digitale, unico nel panorama italiano e delle agenzie di export credit. Ed è un asset essenziale non solo per vendere i nostri servizi, ma soprattutto per creare le condizioni che permetteranno alle imprese italiane di approcciare di più e meglio i mercati esteri”.

