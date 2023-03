Exprivia, crescono fatturato e utili. Favuzzi: “Rafforziamo cybersec e AI”

Ricavi totali a 183,7 milioni di euro, l’1,1% in più rispetto ai 181,7 del 2021; Ebitda a 25,1 milioni (pari al 13,7% dei ricavi), +2,2% rispetto ai 24,6 del 2021. Sono i dati finanziari con cui si è chiuso il 2022 di Exprivia, che registra così un utile netto di 11,5 milioni di euro (+13,8 % rispetto ai 10,1 del 2021). In forte miglioramento l’indebitamento finanziario netto che si attesta a -18,3 milioni rispetto ai -26,5 milioni del 2021.

Nell’Oil&Gas la crescita più importante

La relazione di fine anno mette in luce un’importante crescita nei mercati dell’Aerospazio a +12%, Oil&Gas +22%, Industria +19%, Pubblica Amministrazione +8%. Sostanzialmente stabili gli altri mercati, Finanza e Assicurazione & Sanità. In flessione il mercato Telco&Media, ancora oggetto delle difficoltà del settore in Italia. Molto buona la performance nei mercati esteri, Spagna, Brasile e Cina, che registrano complessivamente +17%.

Fatturato a 184 milioni di euro con elevata marginalità

Nel 2022 Exprivia mantiene sostanzialmente il livello di fatturato dell’anno precedente con una leggera crescita (+1%), sfiorando i 184 milioni di euro, accompagnata però da una elevata marginalità che consente di superare gli 11 milioni di utile netto e di ridurre il debito finanziario di più di 8 milioni di euro, mantenendo così solidi fondamentali per una crescita di lungo periodo.

Focus sulla gestione delle problematiche Esg

“Nel 2022 – afferma Domenico Favuzzi, presidente e amministratore delegato di Exprivia – è proseguito il consolidamento patrimoniale della società, mantenendo buoni livelli di marginalità e puntando alla riduzione dell’indebitamento, spinta necessaria per prepararsi a cogliere le migliori opportunità di crescita e sviluppo del mercato Ict. Alle soddisfacenti performance ottenute su mercati importanti come aerospazio, energia, pubblica amministrazione abbiamo aggiunto la crescita sui mercati esteri e il sempre maggiore impegno nelle cruciali tecnologie della cybersecurity e dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo primario di Exprivia resta la costruzione di competenze e soluzioni volte a trasferire ai clienti i frutti delle più avanzate tecnologie digitali e i relativi benefici in termini di gestione delle problematiche Esg”.

