Exprivia: crescono i ricavi e la redditività fa un balzo del 48% - CorCom

Marginalità in crescita per Exprivia. Il Consiglio di Amministrazione della società Ict quotata al mercato Mta di Borsa Italiana ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021, redatta secondo i principi contabili internazionali.

I risultati di Exprivia

In uno scenario economico ancora molto volatile, nella prima metà del 2021 Exprivia ha registrato ricavi in aumento del 4% attestandosi a 84,8 milioni di euro rispetto ai 81,5 milioni del 2020. L’Ebitda è in significativo miglioramento attestandosi a 11,5 milioni nel primo semestre del 2021, pari al 13,6% dei ricavi, in incremento del 47,8% rispetto ai 7,8 milioni del 2020, l’Ebit si attesta a 8,4 milioni, pari al 9,9% dei ricavi, in incremento del 78,6% rispetto ai 4,7 milioni del 2020, il Risultato ante imposte a 6,7 milioni, pari al 7,9% dei ricavi, in incremento del 128,0% rispetto a 2,9 milioni del 2020. La Posizione Finanziaria Netta si attesta a -37,8 milioni rispetto ai -40,3 milioni del 31.12.2020 e in miglioramento rispetto ai -53,3 milioni dello stesso periodo del 2020.

Nel primo semestre del 2021 crescono a due cifre i ricavi dai settori Pubblica Amministrazione e Aerospazio, il primo spinto dalla crescente digitalizzazione dei servizi della Pa, il secondo dall’ampliamento dei servizi di elaborazione, archiviazione e utilizzo dei dati acquisiti dai satelliti. In crescita anche i settori Sanità, Utilities e Telco e Media. Stabili i settori Banking, Insurance & Finance e in leggera decrescita Oil & Gas e Industria, settori fra i più esposti agli effetti della pandemia. Crescita a due cifre del mercato internazionale.

La linea strategica del gruppo

“Continua il trend, già rilevato nel primo trimestre dell’anno, di miglioramento dei risultati conseguiti durante il primo semestre 2021. Risultati molto positivi per il nostro gruppo, sia in termini di fatturato che di marginalità”, dichiara in una nota Domenico Favuzzi, Presidente e Amministratore Delegato di Exprivia. “I clienti stanno confermando la fiducia in Exprivia, nella nostra capacità di proporre soluzioni innovative e affidabili. La varietà dei mercati serviti che ci ha consentito di compensare al meglio gli effetti negativi della pandemia, ha poi contribuito a garantire il risultato in questo primo semestre. Stiamo intensificando i nostri investimenti su tutte le aree più innovative, in particolare nell’area dell’Intelligenza Artificiale e della CyberSecurity. Proprio sulla CyberSecurity abbiamo da poco annunciato la costituzione di un nuovo Security Operation Center (Soc) di Exprivia”, continua Favuzzi. “L’iperconnessione, dettata dall’aumento nell’ultimo anno del tempo delle persone trascorso in rete, sia per motivi personali sia professionali, e l’ampia diffusione dello smart working e dei servizi digitali, fa crescere il rischio di esposizione cyber e il conseguente interesse sul tema della difesa di sistemi e persone. Siamo pronti a fare la nostra parte a sostegno dell’importante piano di investimenti nazionale, Pnrr, e ad accompagnare tutti i nostri clienti nel percorso di crescita digitale così determinante per il futuro del nostro Paese”.

