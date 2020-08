Exprivia si allea con Denodo e spinge sull’e-banking

Accompagnare con maggiore agilità e velocità il mercato Finance verso la trasformazione digitale. Con questo obiettivo Exprivia firma una partnership strategica con Denodo, attiva nelle soluzioni di data virtualization, integrando così la sua offerta con l’innovativa piattaforma sviluppata dal nuovo partner.

La virtualizzazione dei dati risponde alle crescenti necessità di digitalizzazione e flessibilità del mercato Finance, dove oggi la chiave per ottimizzare i processi e innovare il business è rappresentata dalla capacità di trattare e integrare volumi rilevanti di dati in formato strutturato e non.

La Piattaforma Denodo consente alle aziende di integrare virtualmente i dati provenienti da fonti diverse e di centralizzarne la gestione senza doverli replicare in un ennesimo repository fisico. In questo modo si riduce il costo dei progetti di migrazione dei dati, come lo spostamento dei dati nel cloud. Inoltre, getta le basi per l’analisi predittiva in ambito big data, rendendo le informazioni disponibili in tempo reale così da aumentare la produttività e soddisfare le richieste degli utenti finali.

“La nuova frontiera della data virtualization facilita l’accesso alla mole di dati di cui dispongono le imprese, accelera la transizione al Cloud e quindi la modernizzazione del business – spiega Filippo Giannelli, direttore Market Innovation Unit Banking, Finance & Insurance di Exprivia – Grazie alla partnership con Denodo arricchiamo la nostra offerta in ambito Finance con una piattaforma innovativa che consente ai nostri clienti di sfruttare e utilizzare appieno i dati di cui dispongono. La virtualizzazione del dato, infatti, promuove un business scalabile con un importante contenimento dei costi complessivi e una notevole riduzione dei tempi di implementazione”.

Le caratteristiche della piattaforma Denodo facilitano anche l’implementazione di soluzioni di CyberSecurity in quanto, grazie all’analisi in tempo reale dei dati, permette un’azione efficace e rapida di prevenzione e rilevamento degli accessi non autorizzati.

Exprivia è in grado di implementare progetti di data virtualization mettendo a frutto le certificazioni e le competenze acquisite nell’ambito della partnership con Denodo.

“Siamo entusiasti di lavorare con Exprivia in qualità di partner strategico – dice Emiliano Pierdominici, Partner & Channel Director, Sud Europa e Medio Oriente di Denodo – La piattaforma Denodo è flessibile e performante. Grazie al know-how di Exprivia sviluppato nel mercato di riferimento, saremo in grado di fornire alle istituzioni finanziarie soluzioni personalizzate della Piattaforma Denodo che accelereranno le loro trasformazioni digitali”.

