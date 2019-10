Facebook lancia “News”. Zuckerberg: “Giornalismo cruciale per democrazia”

Facebook promuove il giornalismo di qualità. Il social ha lanciato “News”, la nuova sezione – disponibile per ora solo negli Usa – dedicata “alle notizie di alta qualità personalizzata sugli interessi degli utenti”, ha spiegato il ceo Mark Zuckerberg, in un post. Per questa iniziativa, il colosso di Menlo Park ha collaborato con 200 testate tra cui anche il Wall Street Journal, The Washington Post, BuzzFeed News, Business Insider, NBC, USA Today e Los Angeles Times, oltre alle principali testate locali delle grandi città Usa.

La collaborazione frutterà un introito agli editori. Facebook infatti pagherà alcune testate fra 1 e 3 milioni di dollari l’anno ma, in molti casi, agli editori basterà come forma di retribuzione il traffico aggiuntivo che dal social verrà dirottato sui loro siti.

“Il giornalismo è importante per la democrazia – ha continuato Zuckerberg – ma Internet è stato dirompente per il tradizionale modello di business dei giornali, quindi credo che i principali servizi internet abbiano oggi la responsabilità di collaborare con i media per costruire modelli sostenibili a lungo termine”. Il titolo Facebook guadagna lo 0,51% a 187,33 dollari.

