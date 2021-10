Facebook, l'Europa al centro di "Metaverse": 10mila nuovi posti di lavoro in 5 anni - CorCom

Diecimila posti di lavoro in Europa nei prossimi cinque anni. A crearli sarà Facebook, che ha annunciato l’intenzione di dare vita a “Metaverse”, una nuova piattaforma basata sulle possibilità di tecnologie come la realtà virtuale e la realtà aumentata. “Iniziamo il viaggio per portare alla vita Metaverse, abbiamo quindi bisogno di tecnici altamente specializzati per quella che è una delle priorità più grandi di Facebook“, spiegano Nick Clegg, vice president Global Affairs del gruppo fondato da Mark Zuckerberg, e Javier Olivan, vice president Central product services, annunciando “una nuova generazione di esperienze virtuali interconnesse che utilizzano tecnologie come la realtà virtuale e aumentata”, che avrà “il potenziale di aiutare a sbloccare l’accesso a nuove opportunità creative, sociali ed economiche”.

“L’Europa – spiegano i due manager – sarà messa al centro dei nostri piani (…). Nell’iniziare il viaggio per trasformare Metaverse in realtà, una delle più urgenti priorità per Facebook è quella di trovare ingegneri altamente specializzati. Non vediamo l’ora di lavorare con i Governi di tutta l’Ue per trovare le persone giuste e i mercati giusti per portare avanti questo obiettivo – aggiungono – come parte di una prossima campagna di reclutamento che avverrà in tutta la regione”. Il nuovo progetto, spiegano “è un’espressione della fiducia nella forza dell’industria tecnologica europea e nel potenziale dei talenti tecnologici europei. L’Europa è estremamente importante per Facebook“.

“Oltre ai talenti tecnologici emergenti, l’Ue ha anche un ruolo importante da svolgere nel definire le nuove regole di Internet – aggiungono Clegg e Olivan – I politici europei sono in prima linea nell’aiutare a includere valori europei come la libertà di espressione, la privacy, la trasparenza e i diritti delle persone, nel funzionamento quotidiano di internet. Facebook condivide questi valori e nel corso degli anni abbiamo intrapreso azioni significative per sostenerli. Speriamo di vedere il completamento del Mercato Unico Digitale per sostenere ulteriormente gli attuali punti di forza dell’Europa, così come la stabilità sui flussi di dati internazionali che sono essenziali per una fiorente economia digitale“.

“L’Europa è estremamente importante per Facebook, questi posti di lavoro sono parte del nostro continuo investimento nella regione e un voto di fiducia nella forza dell’industria tecnologica europea e nel potenziale del talento tecnologico europeo, anche qui in Italia – sottolinea Luca Colombo, country director di Facebook in Italia – Facebook è all’inizio di un percorso entusiasmante per contribuire a costruire la piattaforma informatica del futuro, e saranno i talenti europei a plasmarla fin dall’inizio”.

Metaverse è un progetto che è da tempo tra le priorità di Mark Zuckerberg: si tratta di una sorta di universo parallelo digitale , che nelle intenzioni dell’azienda servirà per aumentare le interazioni umane via Internet: “La qualità essenziale di Metaverse sarà la presenza – aveva detto Zuckerberg presentando il progetto con un post su Facebook – la sensazione di essere davvero lì con le persone”.

400 nuove assunzioni anche per TheFork

La piattaforma specializzata nella prenotazione online di ristoranti annuncia chè assumerà 400 persone entro il 2023, tra le quali 200 sviluppatori, per “consolidare la forza lavoro e supportare la crescita di TheFork a livello internazionale e, soprattutto, in Italia”. I nuovi ruoli riguardano innanzitutto il dipartimento Tecnologia & Prodotto, con profili esperti in sviluppo di full stack Javascript e mobile, architettura, DevOps, qualità e gestione del prodotto. Altre nuove posizioni andranno a rafforzare i team commerciale, operations, dati e marketing.

I nuovi assunti andranno quindi a potenziare gli uffici di Torino e Milano, oltre a quelli di Parigi, Nantes, Barcellona e Buenos Aires “a testimoniare la volontà dell’azienda di continuare a investire nel Bel Paese – si legge in una nota di TheFork – e di valorizzare sempre più i talenti italiani su cui TheFork già punta da anni”. Tra gli obiettivi dell’investimenti c’è la volontà diaccelerare lo sviluppo di TheFork Pay, soluzione di pagamento contactless in-app di TheFork, lanciata nel 2019 e già utilizzata da oltre 20.000 ristoranti in Francia, Italia e Spagna. “Negli ultimi anni la ristorazione ha subito un’enorme evoluzione, tanto più con la crisi del Covid che ne ha accelerato la digitalizzazione e ha fatto emergere nuove esigenze – afferma Almir Ambeskovic, Ceo di TheFork – In quanto leader del settore abbiamo deciso di dare un supporto significativo a questa trasformazione storica della ristorazione investendo in talenti con l’obiettivo di più che raddoppiare il nostro team dedicato al prodotto e alla tecnologia”.

Amazon, 150mila assunzioni stagionali negli Usa per il “picco dello shopping”

Intanto negli Stati Uniti Amazon ha già iniziato una massiccia operazione di assunzioni di lavoratori stagionali per fare fronte alle previsioni di un aumento della domanda per la finestra che dal black friday porta fino alle festività natalizie. Si tratta di un aumento importante delle assuzioni stagioni rispetto a quanto il colosse dellìe-commerce aveva fatto lo scorso anno, quando aveva reclutato per lo stesso periodo 100mila persone. I nuovi assunti avranno il compito di entrare nella catena logistica dell’azienda per la preparazione, il confezionamento e la spedizione degli ordini che saranno effettuati nelle prossime settimane.

