Facebook Pay addio, in arrivo Meta Pay

Addio Facebook Pay, arriva Meta Pay. Nel passaggio da social network a metaverso, Meta ha deciso di rinominare la sua piattaforma di pagamenti che, da Facebook Pay, diventa Meta Pay. Il Chief Commerce & Financial Technologies della holding di Zuckerberg, Stephane Kasriel, ha annunciato passaggio al meyaverso, citando anche future integrazioni con la blockchain e le opere d’arte in Nft.

“Immaginate un mondo in cui intrattenitori e atleti possano vendere Nft ai fan, da mostrare nelle loro case virtuali su Horizon – si legge in un post sul blog di Meta – Oppure che i vostri artisti preferiti possano esibirsi in un concerto nel metaverso e condividere opere da acquistare, con tanto di pass per il backstage. Siamo attivi sul fronte dei pagamenti fin dal 2009. Oggi, le persone e i business utilizzano le nostre piattaforme per effettuarli in 160 paesi e 55 valute. L’esperienza offerta con Facebook Pay si avvicinera’ presto al brand Meta, assumendo il nome Meta Pay”.

Instagram brucia i tempi

La scorsa settimana, Instagram ha confermato l’avvio della fase di sperimentazione per la condivisione e l’acquisto di Nft direttamente dai post in bacheca. L’azienda vede Meta Pay come un’opportunità per “portare più persone nel sistema finanziario”. Kasriel ha affermato che Meta è nelle “primissime fasi” della creazione di un portafoglio unico per i suoi utenti, da utilizzare sulle app gia’ esistenti, come Facebook, Instagram e WhatsApp e su quelle future, con al centro il metaverso di Horizon.

“Ora è il momento di gettare le basi per il futuro. Perché con fondamenta solide, il potenziale per il settore finanziario sul metaverso sarà illimitato”. Dal cambio di nome in Meta lo scorso ottobre, Zuckerberg ha iniziato a rinominare i suoi prodotti per adattarli al nuovo marchio. Nello specifico del metaverso e della realtà virtuale, visori come gli Oculus Quest sono diventati Meta Quest e Facebook Portal, lo speaker con display e Alexa, è ora Meta Portal.

