Fase 2, da Assintel assist ai territori: via ai nuovi Comitati

Il Digitale ha dimostrato, durante la Fase 1 di questo lock down, di essere l’autostrada che ha permesso al Paese di non fermarsi: il settore Ict, con le sue imprese, ha avuto un ruolo fondamentale e determinante in tale processo ed ora è pronto per continuare a farlo anche nella Fase 2, la ripartenza. In questa prospettiva Assintel ha lanciato i nuovi Comitati territoriali in 5 Regioni.

“La parola chiave ora è territorio: ci giocheremo la ripresa soprattutto nei Comuni e nelle Regioni, solo se riusciremo a fare sistema con le imprese e le pubbliche amministrazioni per investire laddove sia veramente strategico – dice la Presidente Assintel Paola Generali – Per fare sistema serve conoscere le filiere, i mercati, le realtà e i bisogni locali, creare bandi veramente utili e fare molta cultura digitale: per questo anche un’associazione nazionale come Assintel – che rappresenta le imprese Ict di Confcommercio – ha creato i suoi comitati territoriali, che hanno approfittato del lock down per rinnovarsi e cominciare a progettare il nuovo futuro”.

La disponibilità e la professionalità dei singoli componenti, unite alla preziosa sinergia con le Confcommercio locali, daranno quindi vita in tempi rapidi a concrete progettualità. Ecco i nuovi comitati, in ordine alfabetico:

Comitato Assintel Emilia Romagna

Massimo Neri di Mavigex è il nuovo Coordinatore del Comitato ed è affiancato da: Luca Cavina di Socialcities, Federico Germi di Ilger.Com, Pierangelo Raffini di Antreem e Roberta Tarassi di Computer Assistance.

Comitato Assintel Roma | Lazio

Roberto Di Gioacchino di Prs Planning Ricerche e Studi è il nuovo Coordinatore del Comitato ed è affiancato da: Ercole Belloni di Essequamvideri, Giovanni De Carli di Optimist, Gabriele Del Pozzo di Aritmos, Maura Frusone di Kaspersky, Roberto Meli di Data Processing Organzation e Giuseppe Sarti di Sedin.

Comitato Assintel Sicilia

Emanuele Spampinato di Etna Hitech è confermato Coordinatore del Comitato ed è affiancato da: Simone Curcio di Management Advisor, Luciano De Franco di Paradigma, Marco Di Marco di Informamuse, Giovanni Di Stefano di GD Comunicazione, Rosario Minasola di Elmi, Danilo Mirabile di BeenTouch, Antonino Palma di Tecnosys Italia e Dario Zappalà di Darwin Technologies.

Comitato Assintel Umbria

Roberto Palazzetti di Osmosit è confermato Coordinatore del Comitato ed è affiancato da: Giada Cipolletta di Simmat, Carlo Corucci di Micra Software & Services, Andrea Cruciani di TeamDev, Alessio Fioroni di Tinia, Marco Giorgetti di Skeeler e Cino Wang Platania di Findata.

Comitato Assintel Veneto

Giovanni Maria Martingano di Ifin Sistemi è confermato Coordinatore del Comitato ed è affiancato da: Giancarlo Battaglia di Axios Informatica, Wladimiro Bedin di Bedin Shop Systems, Luca Faccioli di Metis Solutions e Giacomo Macrì di LeanBit.

