Fase 2, Mia-Platform a fianco di Trenord per la sicurezza dei viaggiatori

I trasporti sono il campo in cui si gioca gran parte della partita della Fase 2. Viaggiare in sicurezza, rispettando le regole per distanziamento sociale, è infatti una delle più grandi più sfide che le aziende del settore ci accingono a cogliere. Trenord, il primo operatore ferroviario della Lombardia, scende in campo per garantire la salute degli agli oltre 820mila pendolari e viaggiatori che si muovono ogni giorno, implementando la sua applicazione mobile.

Le due nuove funzionalità per l’App Trenord sono state sviluppate da Mia-Platform: la prima permette di conoscere in tempo reale lo stato di riempimento dei treni mentre la seconda permette di inviare un avviso ai viaggiatori quando c’è il rischio che le banchine siano troppo affollate.

Come funziona la App Trenord

Come funziona? Direttamente dalla Home, l’utente può accedere alla sezione dedicata e selezionare la tratta interessata; l’app visualizza l’icona di un convoglio dei treni che, in base al colore, avvisa l’utente della disponibilità di posti sul treno. Il colore verde indica alta disponibilità dei posti a sedere; il colore giallo indica una limitata disponibilità di posti, invitando così l’utente a ricercare i posti con cautela; il colore rosso, invece, indica che il treno ha raggiunto il limite di posti disponibili, invitando l’utente a prendere il treno successivo.

L’app riceve i dati dal in tempo reale dal sistema Automatic People Counting, installato sulle linee più affollate (circa il 30% della flotta); per le altre linee, le informazioni vengono stimate sulla base dei dati di affollamento registrati nei giorni precedenti.

Infine una nuova funzionalità basata sul geofencing, che utilizza la localizzazione dello smartphone, permette di inviare un avviso sull’app quando le banchine della stazione in cui sta transitando l’utente sono a rischio affollamento.

La collaborazione tra Trenord e Mia-Platform

La collaborazione tra Mia-Platform e Trenord è nata nel 2015 e si è rafforzata negli anni: in questo periodo di crisi le due aziende hanno lavorato fianco a fianco per preparare la ripresa e garantire la sicurezza dei viaggiatori realizzando le nuove funzionalità dell’App a tempo di record.

Mia-Platform è la società tutta italiana, nata a Milano, che è letteralmente esplosa negli ultimi anni grazie a un prodotto software fortemente innovativo, il suo Digital Integration Hub. Il brand, nato nel 2016, accompagna già grandi aziende italiane e internazionali come Trenord, Cattolica Assicurazioni nella realizzazione delle proprie piattaforme digitali di business. Citata dal Financial Times come una delle aziende a più rapida crescita in Europa, la società continua a investire sul talento anche durante il lock-down – ha assunto oltre 10 persone negli ultimi mesi – e a collezionare premi: pochi giorni fa ha ottenuto per il secondo anno consecutivo il riconoscimento Best Workplaces Italia 2020.

