Fastweb lancia Fast Security Coach: addestramento cyber per imprese e PA

Un programma di addestramento basato su una piattaforma avanzata di E-learning per promuovere la cultura della sicurezza nel mondo digitale e aumentare la consapevolezza del personale di aziende, piccole e medie imprese e PA italiane, rispetto ai rischi legati agli attacchi informatici. È Fast Security Coach, la piattaforma di cybersecurity lanciata da Fastweb a supporto dei processi di trasformazione digitale del Paese.

In linea con la nuova strategia “Tu sei futuro” Fastweb, insieme agli esperti di 7Layers, società leader nella sicurezza informatica acquisita per il 70% dalla società nel 2020, concorre a fornire un ulteriore strumento di preparazione per aiutare i dipendenti delle organizzazioni a riconoscere e fronteggiare le minacce Cyber.

Cos’è Fast Security Coach

Fast Security Coach è una soluzione che agisce sul livello di consapevolezza di ogni singolo membro dell’organizzazione, sulla sua capacità di riconoscere minacce potenziali e adottare quindi comportamenti corretti per rafforzare il livello di sicurezza delle imprese e della Pubbliche Amministrazioni italiane.

Innalzare il livello di consapevolezza rispetto alle minacce informatiche è oggi infatti diventata una priorità per ridurre l’esposizione degli individui e delle organizzazioni al rischio di diventare vittime di attacchi cyber.

Secondo il Rapporto Clusit 2022, al quale anche Fastweb ha contribuito fotografando la situazione del cyber crime in Italia fornendo un’analisi dei fenomeni più rilevanti elaborata dal proprio Security Operations Center (Soc), lo scenario odierno della sicurezza informatica a livello globale è caratterizzato da attacchi crescenti che sfruttano le vulnerabilità del “fattore umano”. Il Data Breach Investigations Report pubblicato da Verizon lo scorso anno, ha evidenziato come ben l’85% dei Data Breach, ovvero le violazione di sicurezza dei dati personali, siano dovuti ad un comportamento errato degli utenti nell’utilizzare mezzi di comunicazione digitale quali e-mail, telefonate, sms o nell’utilizzo errato di credenziali, e non da particolari vulnerabilità delle tecnologie.

Fruibile attraverso contenuti della durata di pochi minuti, Fast Security Coach utilizza un linguaggio divulgativo pensato anche e soprattutto per personale non-specialistico. La piattaforma, inoltre, è particolarmente ingaggiante grazie a una logica di Gamification che coinvolge gli utenti, premia l’adozione di comportamenti virtuosi nel tempo e il raggiungimento dei risultati. Organizzato in moduli formativi indipendenti che affrontano in maniera autonoma specifici argomenti, il percorso di apprendimento propone contenuti costantemente aggiornati rispetto a tutte le novità in ambito di Cyber Security ed erogati automaticamente in funzione del livello di apprendimento raggiunto da ciascuno. Il percorso formativo prevede poi delle verifiche costanti che consentono agli utenti di affrontare gradualmente e con una preparazione adeguata temi anche complessi.

Disponibile in modalità cloud, la piattaforma non richiede particolari attività di configurazione e viene offerta in modalità “chiavi in mano”. Fastweb si occupa infatti della configurazione e gestione del servizio garantendo allo stesso tempo un aggiornamento costante dei contenuti mantenendoli sempre adeguati al livello delle minacce.

