Fastweb lancia FastSafe, blockchain al servizio della sostenibilità

Fastweb spinge sull’innovazione e sulla sostenibilità a supporto della trasformazione digitale del tessuto imprenditoriale del Paese e lancia FastSafe: la soluzione sfrutta la tecnologia blockchain e che consente di certificare i processi aziendali e conservare in digitale file e documenti aziendali a prova di contraffazione rispettando l’ambiente, sulla base della strategia “Tu sei Futuro” con la quale l’azienda intende realizzare un futuro sempre più connesso, inclusivo ed ecosostenibile per tutti attraverso il digitale.

Grazie alle caratteristiche innovative, di sostenibilità e alla semplicità d’utilizzo di FastSafe, professionisti, piccole, medie e grandi aziende così come le pubbliche amministrazioni saranno in grado di accelerare i loro processi di digitalizzazione e conservazione della loro documentazione che potrà essere salvata in digitale con valore legale e con la garanzia di immodificabilità nel tempo. Una semplificazione amministrativa in chiave digitale che ha anche un impatto positivo sull’ambiente contribuendo sensibilmente alla riduzione delle emissioni di CO2.

In particolare, FastSafe arricchisce il portafoglio di servizi FastCloud di Fastweb attraverso l’integrazione della tecnologia blockchain che introduce un nuovo livello di sicurezza nella conservazione digitale dei documenti. Un’unica soluzione che garantisce l’archiviazione documentale a norma di legge nel Cloud di Fastweb, l’immutabilità dei dati e la certificazione dei processi di tracciamento.

Disponibile anche via app, FastSafe permetterà ai clienti di dimostrare in maniera facile e veloce l’autenticità e l’immutabilità di un file, processo o dato aziendale anche a distanza di anni e di ridurre considerevolmente l’utilizzo dello spazio fisico per l’archiviazione della documentazione.

L’utilizzo della funzionalità di FastSafe consente a professionisti e imprese di evitare di emettere in atmosfera fino a 27.800 Kg di emissioni di CO2 , un dato certificato da Legambiente in virtù della collaborazione avviata da anni con Fastweb, che sale a fino a 111.200 Kg di CO2 se applicato alle aziende di grandi dimensioni, grazie all’eliminazione del consumo di carta.

La strategia “Tu sei Futuro”

“Tu sei Futuro” è la nuova visione strategica di Fastweb basata sul perseguimento dei più alti standard di responsabilità sociale e sostenibilità ambientale, oltre che sul rinnovato impegno per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con la quale l’azienda si impegna a costruire un futuro sempre più connesso, inclusivo ed ecosostenibile.

WHITEPAPER Distance Selling: come trasformare il New Normal in una straordinaria opportunità di crescita

Un futuro che si costruisce giorno dopo giorno attraverso la disponibilità di reti performanti a velocità Gigabit e di servizi innovativi, la più ampia diffusione di competenze digitali, lo sviluppo di una cultura inclusiva che valorizzi le specificità di ognuno e coltivi i talenti, allineandosi ai migliori standard internazionali per dare il proprio contributo alla lotta ai cambiamenti climatici.

@RIPRODUZIONE RISERVATA