Fastweb sbarca nel mercato dell’energia, Renna: “Cambia il paradigma”

Fastweb entra nel mercato dell’energia elettrica con un’offerta a canone fisso a seconda delle fasce di consumo, tutto compreso, chiamata Fastweb Energia, con energia elettrica certificata attraverso le Garanzie d’origine 100% da fonti rinnovabili. Si tratta dell’unica offerta del genere oggi presente in Italia presentata dall’azienda come una formula innovativa che intende cambiare i paradigmi del mercato dell’elettricità.

“Oggi è un giorno importante per Fastweb che compie un altro passo per diventare un partner sempre più affidabile per i propri clienti”, ha dichiarato Walter Renna, amministratore delegato di Fastweb. “La qualità del servizio e l’innovazione unite alla semplicità e trasparenza che ci distinguono da sempre per la connettività fissa e il servizio mobile, da oggi si estendono anche alla fornitura di energia elettrica per creare ancora più valore e offrire alle famiglie un servizio sempre più completo in grado di rispondere alle loro esigenze”.

Fastweb fa il suo ingresso sul mercato dell’energia

Utilizzando l’approccio innovativo che già adotta per il servizio mobile e fisso, Fastweb fa il suo ingresso in un mercato le cui offerte finora sono state caratterizzate spesso da bollette poco prevedibili, per le quali è impossibile prevedere la spesa finale e confrontare le diverse proposte. Spesso le offerte, dopo un determinato periodo di tempo, si modificano nel prezzo e solo pochi operatori offrono ai clienti la possibilità di controllare l’andamento dei propri consumi giornalieri.

Fastweb Energia si è posta l’obiettivo di cambiare il paradigma del mercato, perché è l’unica offerta a canone fisso per fasce di consumo con un prezzo mensile che il consumatore può scegliere e conoscere prima di sottoscrivere l’offerta, un prezzo comprensivo di tutte le voci (spesa materia prima, spesa per trasporto e gestione contatore, spesa per oneri di sistema, accise, iva), sempre uguale, che dà quindi alle famiglie la certezza della spesa.

Inoltre, Fastweb Energia offre la possibilità di monitorare online i propri consumi giornalieri e prevedere quelli annuali grazie all’intelligenza artificiale, tramite l’area cliente riservata. E in linea con la strategia di sostenibilità avviata già da anni da Fastweb con l’obiettivo di diventare Net Zero Carbon entro il 2035, Fastweb Energia è 100% sostenibile da fonti rinnovabili.

Come si configura l’offerta

Per i nuovi clienti Fastweb Energia è disponibile in tre profili sulla base dei consumi annui con canone mensile bloccato per 12 mesi dal momento dell’attivazione dell’offerta: Fastweb Energia Light a 45 euro al mese per 1.500 kWh all’anno, Fastweb Energia Full a 65 euro al mese per 2.500 kWh all’anno e Fastweb Energia Maxi a 95 euro al mese per 4.000 kWh all’anno.

Grazie alla possibilità di controllare in tempo reale l’andamento dei consumi, Fastweb Energia incoraggia un uso consapevole dell’energia e anche in caso di superamento dei consumi inclusi nel canone, il prezzo per l’energia addizionale è in chiaro e all-inclusive e pari a 0,45 euro per kWh. Le offerte sono sottoscrivibili anche per i già clienti Fastweb per i quali è previsto uno sconto ulteriore di 5 euro sul canone mensile.

Per coloro che sottoscriveranno l’offerta nelle prossime settimane, il prezzo del canone mensile di Fastweb Energia sarà bloccato per 5 anni.

Infine, anche per l’offerta Fastweb Energia, Fastweb conferma lo stesso approccio adottato per le offerte di connettività fissa e mobile: nessun vincolo e nessun costo nascosto. Quindi nessuna durata contrattuale minima, nessuna penale di recesso né la necessità di versare depositi cauzionali.

Il deal con Vodafone

La presentazione dell’offerta Energia è stata l’occasione anche per fare il punto sul deal con Vodafone. Renna ha ricordato che l‘operazione è “in fase autorizzativa che si concluderà primo quadrimestre 2025, non ci aspettiamo remedies perchè le due aziende sono complementari”.

La competenza è dell’Antitrust italiano, inoltre è in fase di prenotifica con la presidenza del consiglio per la procedura golden power e sarà avviata con Agcom e Mimit una discussione per il trasferimento delle frequenze. Su Fibercop, la società della fibra di Tim di cui è azionista con il 4,5% e che costituisce la base dell’operazione Netco “la nostra posizione non è cambiata se possiamo continuare a svolgere il nostro ruolo industriale resteremo volentieri nella compagine azionaria”.

