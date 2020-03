Fatturato record per VMware: spinta dai servizi Saas

Crescono i conti di VMware. Il fatturato per l’anno fiscale 2020 è stato di 10,81 miliardi di dollari, con un aumento del 12% rispetto al fiscal year 2019. La combinazione dei ricavi per subscription e Saas e per le licenze ha raggiunto i 5,06 miliardi di dollari, con un aumento del 16% rispetto al fiscal year 2019. Volano anche i ricavi per subscription e Saas: 1,88 miliardi di dollari a +44%.

“VMware ha superato i 10 miliardi di dollari di fatturato per la prima volta nella storia dell’azienda, e continua a crescere a doppia cifra – evidenzia Pat Gelsinger, ceo di VMware – I risultati raggiunti dimostrano la forza del nostro ampio portafoglio e di una strategia che continua a trovare consenso presso i nostri clienti”.

“Abbiamo raggiunto un numero record di contratti superiori ai 10 milioni di dollari nel quarto trimestre, compreso un significativo aumento del valore delle subriscption e delle offerte SaaS nei primi dieci contratti – rimarca Zane Rowe, executive vice president e cfo di VMware – Il fatturato delle subriscption e delle offerte SaaS è cresciuto del 52% su base annua nel quarto trimestre, raggiungendo i 556 milioni di dollari, e si prevede che continuerà a crescere fortemente nel 2021″.

Il reddito netto Gaap per l’anno fiscale 2020 è stato di 6,41 miliardi di dollari, o 15,08 dollari per azione diluita, rispetto a 1,65 miliardi di dollari, o 3,92 dollari per azione diluita, per l’anno fiscale 2019. L’utile netto non Gaap per l’anno è stato di 2,66 miliardi di dollari, o 6,24 dollari per azione diluita, in crescita del 4% per azione diluita rispetto a 2,52 miliardi di dollari, o 5,98 dollari per azione diluita, per il fiscal year 2019.

Cala invece il reddito operativo Gaap che ha visto una riduzione del 20% rispetto al fiscal year 2019. Il reddito operativo non Gaap dell’anno fiscale 2020 è stato di 3,26 miliardi di dollari, con un incremento dell’11% rispetto al fiscal year 2019.

Infine il flusso di cassa operativo pari 3,87 miliardi di dollari mentre quello di cassa disponibile è stato di 3,59 miliardi di dollari. Il cash, è stato di 2,91 miliardi di dollari e le entrate non acquisite al 31 gennaio 2020 sono state 9,27 miliardi di dollari.

