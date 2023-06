Fondazione Pico, Piero Ingrosso è il nuovo presidente

È Piero Ingrosso il nuovo presidente di Fondazione Pico, il Digital Innovation Hub di Legacoop nazionale. Ingrosso subentra a Giancarlo Ferrari. Lo ha deciso il Consiglio di Gestione della Fondazione che, oltre a eleggere Ingrosso come direttore innovazione, digitale e promozione di Coopfond, ha nominato vicepresidenti Katia De Luca, responsabile project management e innovazione Legacoop Puglia e vicepresidente Cooperatives Europe, e Francesca Montalti, responsabile settore industriale Legacoop Produzione e Servizi.

Il nuovo Consiglio di gestione

Fanno parte del nuovo Consiglio di gestione anche Marco Aurelio Brandolini, direttore commerciale macroarea e responsabile marketing Consorzio Integra, Antonio Boselli, responsabile Ufficio Open Facility Management- Consorzio Nazionale Servizi, Barbara Farina, direttrice Legacoop Lombardia, Felicia Gemelli, responsabile area progettazione Legacoop Sociali, Barbara Lepri, direttrice Legacoop Emilia-Romagna e Filippo Parrino, presidente Legacoop Sicilia.

Digitale driver di sviluppo per Legacoop

“Desidero ringraziare – ha dichiarato Simone Gamberini, presidente di Legacoop nazionale – tutto il Consiglio di gestione uscente e in particolare Giancarlo Ferrari che ha guidato tutta la fase di startup della Fondazione Pico. Auguro buon lavoro al nuovo consiglio di gestione per il suo impegno nel portare avanti la mission di Pico: l’innovazione digitale rappresenta un driver di sviluppo strategico per tutto il nostro ecosistema cooperativo”.

“Concentreremo i nostri sforzi – ha spiegato Ingrosso – sul proseguimento delle attività in cantiere come la partecipazione ai Poli Europei di Innovazione Digitale e il progetto Cooperazione Digitale – e sull’ampliamento delle sue potenzialità”. In particolare, ha spiegato, sarà sostenuta “la creazione di nuovi partenariati con istituzioni e imprese innovative multisettoriali per lo sviluppo di progetti e sinergie di filiera. Basandoci sulle esperienze sinora raccolte, elaboreremo nuovi strumenti e processi innovativi per consentire alle cooperative di partecipare in modo inclusivo e aperto alle sfide del mondo digitale e di proliferare in nuovi mercati”.

Passaggio di testimone all’insegna dell’innovazione

“È stata una bellissima esperienza – afferma il presidente uscente Ferrari -. Un intenso lavoro portato avanti insieme alla partecipazione attiva dei Nodi Pico, delle imprese trasformatrici e del comitato scientifico – che potrà contribuire a sviluppare una nuova cultura imprenditoriale digitale cooperativa. Il passaggio di testimone alla nuova squadra della Fondazione permetterà, ne sono certo, di raggiungere risultati ancora più impegnativi e importanti e, così, garantire un futuro innovativo e sostenibile al sistema delle imprese cooperative”. “Intendo anche ringraziare tutte e tutti coloro che hanno lavorato con me – conclude Ferrari -, a partire da chi ha collaborato con la Fondazione sin dalle prime fasi di startup, che hanno visto l’avvio nell’allora complessa fase di lockdown 2020”.

