Fondazione Tim e Teatro alla Scala insieme per la didattica corale

Parte oggi La Scala fa Scuola. Un Coro in Città, il nuovo progetto promosso da Accademia Teatro alla Scala e Fondazione Tim con il Patrocinio del Comune di Milano e con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Il prigetto ha l’obiettivo di portare nelle scuole del capoluogo lombardo docenti preparati nella disciplina della Didattica Corale, al fine di stimolare e sviluppare la cultura musicale attraverso la creazione di cori di voci bianche.

L’iniziativa è stata presentata oggi al Teatro alla Scala dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala, dal Sovrintendente del Teatro alla Scala e Presidente dell’Accademia, Alexander Pereira, dal Direttore Generale di Fondazione Tim Loredana Grimaldi e dal Maestro Bruno Casoni, Direttore del Coro del Teatro alla Scala e del Coro di Voci Bianche dell’Accademia.

Il progetto è sostenuto da Fondazione Tim attraverso la piattaforma DonaconTim(donacontim.gruppotim.it). Per ogni Euro donato al progetto tramite la piattaforma, fino al 31 luglio 2019, Fondazione Tim riconoscerà all’Accademia un contributo di pari importo, fino a un massimo di 200.000 Euro. A seconda del contributo, si riceveranno inviti per il concerto finale, si potrà partecipare a una lezione di canto corale con i docenti dell’Accademia o assistere a una delle lezioni del percorso formativo nelle scuole.

La Scala fa Scuola. Un Coro in Città si rivolge a quei bambini che vivono in quartieri periferici e grazie a un percorso laboratoriale possono avere l’opportunità di conoscere la musica e godere dei benefici che dona la pratica corale.

Il Teatro alla Scala, attraverso la sua Accademia, esce dunque dalle proprie mura e, realizzando dieci laboratori corali nell’arco dell’anno scolastico 2019-2020 in altrettante scuole primarie, rende accessibile la cultura musicale a chi difficilmente vi si avvicinerebbe.

Il progetto verrà realizzato nelle seguenti scuole milanesi: Istituto Ciresola (Via Padova), Istituto Arcadia (Gratosoglio), Istituto Narcisi (Giambellino), Istituto Via Maffucci (Maciachini), Istituto Val Lagarina (Quarto Oggiaro), Istituto Sorelle Agazzi (Comasina), Istituto Bruno Munari (San Siro – Baggio), Istituto Sottocorno (Mecenate), Istituto Sandro Pertini (Greco – Bicocca) e Istituto Tommaso Grossi (Corvetto).

La Scala fa Scuola. Un Coro in Città prevede in una prima fase, fino ad ottobre 2019, un corso per i futuri Direttori dei cori, dieci allievi dell’Accademia Teatro alla Scala che parteciperanno a lezioni teoriche e pratiche in aula e affiancheranno i docenti della stessa Accademia impegnati nell’attività didattica del Coro di Voci Bianche.

Concluso il percorso di preparazione, inizierà l’esperienza didattica vera e propria nelle scuole, con incontri settimanali nell’arco dell’anno, fra ottobre e maggio.

Il percorso formativo dei ragazzi si concluderà con un evento che vedrà i dieci cori protagonisti insieme al Coro di Voci Bianche dell’Accademia scaligera in un grande concerto finale. Attraverso i canali di comunicazione dell’Accademia e di Fondazione Tim sarà possibile seguire l’evoluzione del progetto, con approfondimenti e video

L’iniziativa s’inserisce nell’ambito della partnership pluriennale fra Accademia Teatro alla Scala e Fondazione Tim,, finalizzata a sostenere i giovani ed il loro talento attraverso una serie di progetti innovativi. In un’ottica di sinergia tra i progetti avviati, sono previste diverse attività di comunicazione, integrate con il Progetto Stage on the Net, del quale sarà utilizzata la tecnologia streaming.

