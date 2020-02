Fondazione Vodafone Hack, via alla maratona sulla digital health

Al via l’11 febbraio Fondazione Vodafone Hack, la maratona digitale organizzata all’insegna dell’inclusione sociale che si terrà al Vodafone Village. Una sfida lunga 12 ore in cui i partecipanti dovranno mettersi in gioco e ideare un progetto in ambito Digital Health altamente innovativo, scalabile e tecnologico. L’obiettivo è quello di supportare la Fondazione Vodafone nella realizzazione di un progetto che possa avere un alto impatto sociale favorendo l’inclusione e l’accessibilità in ambito salute.

Fondazione Vodafone Hack è gratuito e aperto a studenti e professionisti con competenze in almeno uno dei seguenti campi: UX-UI (UX designer, UI designer, visual designer, front end developer), Digital Marketing e Media (marketing specialist, brand designer), Sviluppatori e Project management.

Tutti coloro che hanno un profilo idoneo e vogliono mettersi alla prova potranno iscriversi fino al 9 febbraio attraverso il seguente link: https://www.vodafone.it/portal/Privati/fondazionehack

A dare via al contest Davide Dattoli (Co-Founder e ceo Talent Garden) che darà il via ai lavori. Alla fine della giornata verranno premiati i progetti i tre progetti più meritevoli secondo i seguenti parametri: innovazione, scalabilità, sostenibilità e contenuto tecnologico. In palio per i vincitori 5 laptop Dell Inspiron 5593.

