Foxconn, le apparecchiature per cloud e industria 4.0 trainano i conti

Il Cloud e l’Industria 4.0 spingono i risultati finanziari di Foxconn per il primo semestre del 2019: il colosso cinese della tecnologia ha infatti registrato da gennaio a giugno un fatturato in crescita del 7,24%, che ha raggiunto i 170,51 miliardi di yuan, pari a 24,3 miliardi di dollari.

E’ quanto emerge dai documenti depositati da Foxconn Industrial Internet Co. alla borsa di Shangai, da cui si può vedere anche come in aumento, seppure contenuto, ci siano i ricci del business delle apparecchiature per le telecomunicazioni, che ha segnato un +1,65%.

Quanto ai comparti più forti del colosso cinese, la prima metà del 2019 evidenzia come i ricavi per le apparecchiature destinate al Cloud siano cresciuti del 15,08%, mentre quelli degli strumenti di precisione e per i robot industriali hanno registrato un + 15,22%.

In terreno positivo anche l’utile netto, che è al +0,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, toccando quota 5,48 miliardi di yuan.

Quanto alle prospettive per il futuro, la società sta spingendo in modo particolare sugli investimenti in ricerca e sviluppo, che sono aumentati del 18,66% rispetto ai primi sei mesi del 2018.

