Fs investe sei miliardi nel digitale. Battisti: “Veicoliamo un nuovo modello di sviluppo”

“Innovazione, tecnologia e digitalizzazione sono fattori fondamentali per promuovere lo sviluppo sostenibile del Paese e garantire miglior qualità, puntualità ed efficienza alle persone. Il digitale offre infatti una enorme possibilità di cambiamento e discontinuità”. Lo ha dichiarato l’Ad e Direttore Generale del Gruppo Fs Italiane Gianfranco Battisti a Milano parlando di digitale.”Una sfida che i manager devono essere in grado di capire, accogliere e anticipare facendosi ambasciatori di un nuovo modello di crescita e di sviluppo. Una vision che il Gruppo Fs Italiane sta portando avanti con il Piano industriale 2019-2023 da 58 miliardi di euro di investimenti”, ha aggiunto.

Sei miliardi di euro, nei prossimi cinque anni, sono destinati alla tecnologia. In questa direzione il Gruppo Fs Italiane ha creato Fs Technology, Società hi-tech che ha l’obiettivo di potenziare e supportare l’innovazione e posizionare il Gruppo Fs come Polo di innovazione digitale e punto di riferimento per la technology community del mondo della mobilità e delle infrastrutture sensibili.

“Ciò permette di imprimere un decisivo cambiamento ai processi e all’organizzazione aziendale e di rispondere alle esigenze e ai bisogni delle persone fornendo un servizio personalizzato”, prosegue il manager.

I numeri di Fs Italiane

Il Gruppo FS Italiane trasporta, ogni anno, 1 miliardo di passeggeri, ha realizzato e gestisce con successo la rete dell’Alta Velocità italiana, che nel 2019 ha compiuto 10 anni ed è diventata un modello di riferimento in Europa e nel mondo. Il Gruppo Fs Italiane, infine, è il più grande investitore italiano, con circa 7 miliardi di euro di investimenti medi all’anno, a partire dal 2019, che – secondo le stime – continueranno a crescere nei prossimi anni fino ad arrivare a 13 miliardi di euro all’anno nel 2023.

