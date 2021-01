Game Stop "salvata" dai micro-investitori che fanno squadra su Reddit. Trema Wall Street - CorCom

Boom di GameStop, il cui titolo è cresciuto del 333%, un solo mese. La catena di negozi di videogame è oggetto di un’azione del tutto nuova nel mondo della finanzia: un gruppo di investitori amatoriali si è organizzata su Reddit, piattaforma metà tra un social e un forum, per comprare azioni nel momento più critico della storia del colosso texano, in crisi da tempo e ulteriormente messo a dura prova dalla pandemia.

Oggi però il titolo ha subito un forte calo (-50%). Robinhood, l’app usata dai micro investitori che consente di comprare e vendere opzioni in modo facile e senza dover pagare commissioni, ha limitato le transazioni su alcune azioni oggetto di forte speculazione in questi giorni, a partire appunto da Gamestop. Limitazioni sono state imposte anche a Amc Entertainment, Koss, e altri titoli (BlackBerry, Bed Bath & Beyond, Naked Brand Group e Nokia). Decisione analoga ha preso Interactive Brokers Group che ha affermato che non consentirà ai clienti di assumere nuove posizioni in opzioni in titoli quali Amc, GameStop e BlackBerry Ltd. TD Ameritrade e Charles Schwab hanno reso anch’essi più severe le richieste sui margini.

La sfida su Reddit ai big investor di Wall Street

Dalla prima metà del 2020 il titolo di Game Stop è passato da 3 dollari ad azione di metà 2020 ai 370 dollari di queste ore, invertendo una tendenza ribassista sofferta dall’azienda. Di contro sono state registrate gravi perdite per i colossi della finanza di Wall Street.

In questi mesi Wall Street e i venditori allo scoperto hanno scommesso cul crollo verticale del titolo di Game Stop, nel mirino “shortseller” che prendono in prestito azioni da investitori istituzionali e le piazzano sul mercato puntando sul loro crollo, guadagnando se la loro scommessa dovesse essere vinta. La situazione si è completamente capovolta con l’arrivo dei piccoli investitori auto-organizzati su Reddit.

Il rally vero e proprio di GameStop è cominciato l’11 gennaio. La società allora aveva accettato di aggiungere tre nuovi manager nel suo consiglio di amministrazione. La conseguenza è stata che il titolo è tornato a crescere. Su Reddit sono cominciati ad apparire post di utenti che fantasticavano su cosa fare coi soldi guadagnati da quel rimbalzo, su cui molti già scommettevano. Poi il passo successivo: strategia condivisa per compare titolo di Game Stop. Con la conseguenza che i membri della comunità di Reddit r/WallStreetBets, dove i trader dilettanti si scambiano dritte, sono aumentati a dismisura: in tre giorni sono passati a 2,8 milioni a 4,3 milioni e 316mila di loro hanno dichiarato che avrebbero comprato opzioni.

Tra le opzioni più scambiate, oltre ai titoli di Game Stop, ci sono quelli di Nokia, Palantir e BlackBerry, quattro società molto discusse su Reddit. Il 90% delle opzioni su Nokia erano call, che danno diritto a comprare se i prezzi salgono. E la febbre della borsa Usa ha contagiato il mondo. Il titolo della piccola società mineraria australiana GME Resources, che ha un ticker simile a quello di GameStop, la società di distribuzione di videogiochi al centro del fenomeno a Wall Street, è salito del 50% prima di attestarsi a un più 13%. L’entusiasmo per GameStop è arrivato anche in Giappone dove i broker riferiscono di forti acquisti da parte di investitori dilettanti sul titolo.

Il faro della Casa Bianca

Le autorità di regolamentazione ma anche la Casa Bianca di Joe Biden monitorano la corsa a Wall Street di GameStop. Il segretario al Tesoro Janet Yellen e altri membri del suo staff stanno monitorano la situazione con GameStop, che “ricorda come il mercato” non è l’unica misura dell’economia, afferma la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki.

