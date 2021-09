Gaming online, la stretta cinese: per i minori solo 3 ore a settimana - CorCom

Evitare il rischio di ludopatia da parte dei minori: questo l’obiettivo alla base della nuova legge annunciata dalla Cina. Le nuove regole sono state definite dall’Amministrazione generale per la Stampa e la Pubblicazione, l’organo ufficiale che regolamenta le divulgazioni cartacee e digitali in Cina.

I minori potranno usare le piattaforme di gaming online solo per 3 ore a settimana e i gestori dovranno quindi bloccare l’accesso. È stato deciso che quest’ultimo sarà consentito solo fra le ore 20 e le 21 del venerdì, sabato e domenica. In questo modo “sarà protetta più efficacemente la salute fisica e mentale dei minori”, si legge nella notifica della National Press and Publication Administration. La misura inasprisce la precedente legge del 2019 che limitava a 90 minuti al giorno, tra le 8 e le 22, l’accesso ai giochi online da parte dei minori. L’attuale nuovo limite delle tre ore potrebbe essere aumentato durante le feste nazionali.

Le nuove regole arrivano nel mezzo di un ampio giro di vite da parte di Pechino sui giganti tecnologici cinesi, come Alibaba e Tencent. La Cina ha lanciato un attacco su più fronti alle sue aziende tecnologiche, minacciando di frenare la loro capacità di quotarsi negli Stati Uniti, cercando di rafforzare la regolamentazione del loro uso di algoritmi e mettendo da parte le loro attività di cloud computing in una grande città. In un’altra mossa in mezzo a un’ondata di regolamenti sul settore tecnologico annunciati negli ultimi mesi, Pechino ha anche represso quella che ha descritto come una cultura dei fan delle celebrità “caotica”, imponendo nuove restrizioni sui contenuti già strettamente controllati in Cina.

