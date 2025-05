Gestione dei servizi AI-powered: Vodafone e ServiceNow aprono una nuova era

Vodafone Business e ServiceNow aprono una nuova era nella gestione dei servizi basati sull’AI. La partnership punta a trasformare l’esperienza di milioni di clienti business, sfruttando le capacità avanzate di intelligenza artificiale della piattaforma ServiceNow per gestire le richieste di supporto, rilevare e correggere anomalie nei servizi e implementare strumenti in modo più rapido.

Un’esperienza personalizzata per i clienti business a livello globale

La nuova soluzione supporta l’intero portafoglio di prodotti di connettività fissa e mobile di Vodafone Business, oltre ai nuovi servizi digitali, offrendo ai clienti un’esperienza altamente personalizzata. La piattaforma consentirà a Vodafone Business di avere una visione unificata delle reti e delle applicazioni dei clienti, sia a livello locale sia su scala multinazionale, accelerando la risoluzione delle richieste e la gestione dei problemi.

Marika Auramo, ceo di Vodafone Business, ha commentato:

“Vodafone e ServiceNow hanno creato una soluzione AI altamente programmabile e auto-adattiva, adatta all’era digitale. Con l’AI al centro, possiamo supportare più facilmente ed efficacemente i clienti nelle loro esigenze di connettività e nei loro percorsi di trasformazione digitale, sia che si tratti di grandi multinazionali sia di piccole imprese, a livello globale o locale.”

L’unione tra AI e competenze telecom per una gestione dei servizi proattiva

L’obiettivo della partnership è combinare l’esperienza di Vodafone nella gestione di reti complesse con le soluzioni di Service Assurance di ServiceNow dedicate alle telecomunicazioni, come Telecom Service Management (Tsm), Telecom Service Operations Management (Tsom) e Network Inventory Management. Il tutto è potenziato dall’intelligenza artificiale agentica, con agenti AI progettati per il settore telecomunicazioni che eseguono azioni intelligenti e contestuali lungo l’intero ciclo di vita dei servizi.

“Questa collaborazione unisce la potenza della piattaforma AI di ServiceNow con la profonda esperienza di Vodafone nelle telecomunicazioni, offrendo alle aziende una visione proattiva e completa dei loro servizi – dice Paul Smith, presidente di Field and Customer Operations di ServiceNow – Insieme, stiamo fornendo soluzioni basate sull’intelligenza artificiale che aiutano i fornitori di servizi a muoversi più rapidamente e a soddisfare le aspettative dei clienti in continua evoluzione.”

Vodafone protagonista nello sviluppo della soluzione AI per le tlc

In qualità di partner di lancio di ServiceNow, Vodafone ha contribuito attivamente allo sviluppo della soluzione, che integra intelligenza artificiale, machine learning (ML) e AI agentica per prevedere, minimizzare e gestire le interruzioni dei servizi. Grazie alla rapida analisi e reportistica dei dati, le aziende clienti potranno mantenere la continuità operativa, monitorare lo storage cloud e rilevare minacce informatiche, tra le altre funzionalità.

Vodafone ha inoltre concesso in licenza esclusiva a ServiceNow il proprio codice software per la gestione avanzata dei servizi (Enhanced Service Management – Esm), integrandolo nel Tsom. Questo garantirà un’esperienza uniforme per tutti i clienti Vodafone Business, indipendentemente dal canale di contatto – online, email o telefono – attraverso i team operativi Vodafone.

I principali vantaggi della collaborazione Vodafone-ServiceNow

La collaborazione tra Vodafone Business e ServiceNow promette di offrire benefici concreti e misurabili, tra cui:

Esperienza cliente migliorata: grazie all’integrazione dei canali digitali e delle funzionalità AI, i clienti business potranno contattare il reparto Vodafone più adatto al primo tentativo, accelerando la risoluzione delle richieste. Un’implementazione iniziale in Irlanda ha registrato un aumento del 45% nell’uso dei canali digitali da parte dei clienti, con un conseguente miglioramento della soddisfazione quadruplicata .

grazie all’integrazione dei canali digitali e delle funzionalità AI, i clienti business potranno contattare il reparto Vodafone più adatto al primo tentativo, accelerando la risoluzione delle richieste. Un’implementazione iniziale in Irlanda ha registrato un da parte dei clienti, con un conseguente miglioramento della . Monitoraggio intelligente con AI: l’ oceano di dati di Vodafone lavorerà in modo integrato e sicuro con la piattaforma ServiceNow, migliorando le capacità di analisi . Grazie all’ AI e al ML , Vodafone sarà in grado di rilevare e risolvere anomalie nei servizi in pochi minuti , invece che in ore.

l’ lavorerà in modo integrato e sicuro con la piattaforma ServiceNow, migliorando le . Grazie all’ , Vodafone sarà in grado di , invece che in ore. Accelerazione del time-to-market: le aziende clienti potranno accedere a strumenti e supporto per un’innovazione più rapida e un onboarding più veloce. In Irlanda, Vodafone Business ha trasferito 600 clienti e 28 prodotti sulla nuova soluzione in pochi giorni, rispetto alle diverse settimane richieste normalmente.

Automazione dei processi e supporto alle pmi

La piattaforma AI-first di ServiceNow permetterà ai team di customer care e operations di Vodafone Business di automatizzare le attività ripetitive e ridurre il numero di casi gestiti manualmente, liberando tempo prezioso per le attività a maggior valore aggiunto. Inoltre, Vodafone utilizzerà la piattaforma per supportare le piccole e medie imprese (pmi) nell’adozione di nuovi servizi digitali, offrendo un portale self-service unico per una gestione semplificata.

Questa alleanza tra Vodafone Business e ServiceNow segna un passo avanti fondamentale per il settore delle telecomunicazioni, ponendo l’intelligenza artificiale al centro della gestione dei servizi, migliorando la customer experience e accelerando l’innovazione digitale per le imprese di tutto il mondo.