Gig economy, svolta in California: riders & co diventano dipendenti

Svolta nella gig economy. Il Senato della California ha approvato una legge che obbliga piattaforme come Uber o Lyft, a trattate i propri lavoratori come dei veri e propri dipendenti. Riconoscendo, quindi, loro determinati diritti a partire da quello di una protezione sindacale.

Il provvedimento, che potrebbe ora aprire la strada a leggi simili in altri stati Usa, arriva a seguito di una polemica che dura da anni e un testo simile è presente nelle agende elettorali di diversi candidati democratici alla Casa Bianca, come Bernie Sanders, Elizabeth Warren e Kamala Harris.

Il disegno di legge è stato approvato dal governatore della California, Gavin Newsom e ora deve passare al vaglio dell’Assemblea di Stato – ma l’ok sembra scontato – per il varo definitivo.

In base alle nuove norme, che entreranno in vigore il 1° gennaio, i lavoratori devono essere classificati come dipendenti anziché come free lance nel caso in cui la piattaforma eserciti un controllo sulle attività e se il lavoro svolto fa parte delle normali operazioni aziendali.

La legge interesserà nella sola California almeno un milione di lavoratori che oggi sono considerati free lance, senza quindi poter godere di garanzie di base come un’assicurazione sanitaria o assegni di disoccupazione: non solo riders ma anche altre figure come operai edili e proprietari di franchising.

Uber non ha voluto rilasciare commenti, mentre Lyft ha dichiarato di essere rimasto deluso. “Oggi, la leadership politica del nostro stato ha perso un’importante opportunità per supportare la stragrande maggioranza dei conducenti di rideshare che desiderano una soluzione ponderata in grado di bilanciare la flessibilità con guadagni e benefici”, ha dichiarato Adrian Durbin, portavoce dell’azienda. Quanto ai conducenti, la maggior parte ha accolto con favore la normativa, ma c’è anche chi si è opposto temendo che sarà difficile difendere la propria flessibilità.

