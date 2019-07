Giovanni Ronca ai vertici di Olivetti

Giovanni Ronca, Chief Financial Officer di Tim, è stato nominato Presidente di Olivetti.

Ronca fino al 31 marzo scorso è stato co-responsabile dell’attività di banca commerciale di UniCredit in Italia e membro del comitato esecutivo del gruppo bancario nonché responsabile delle attività per il Nord e Sud America, con base a New York.

Sempre in UniCredit ha prima ricoperto i ruoli di responsabile di Corporate & Investment Banking network in Italia e di responsabile regionale del Corporate Banking.

Olivetti opera sul mercato domestico ed internazionale con un’ampia offerta di prodotti hardware e software all’avanguardia, svolge l’attività di Solution Provider proponendo soluzioni chiavi in mano, in grado di automatizzare processi e attività aziendali per le Pmi, le grandi aziende e i mercati verticali.

