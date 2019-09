Go Internet, missione 5G: al via finanziamento da tre milioni

Tre milioni di euro per completare l’upgrade della rete nella Regione Marche alla tecnologia 5G-ready. E’ l’ammontare del contratto di finanziamento siglato da Go Internet, assistito dalla garanzia di Mediocredito centrale, con un primario gruppo bancario. Si tratta di un finanziamento per 48 mesi che prevede un tasso fisso a condizioni di mercato con un rimborso a rate semestrali.

Obiettivo dell’azienda, specializzata sei servizi per l’internet mobile e il fiber to the home, nel programmare l’upgrade dell’infrastruttura, è di “mantenere forte la competitività dei servizi offerti nel contesto di un mercato in trasformazione – si legge in una nota – e orientato verso reti con tecnologia 5G“.

“Siamo molto soddisfatti della fiducia accordataci da tale primario gruppo bancario che ha dimostrato di credere nei nostri progetti di sviluppo e nel forte potenziale di crescita rappresentato dal completamento della rete 5G-ready di nuova generazione nelle Marche – afferma Giuseppe Colaiacovo, presidente di Go Internet – un’infrastruttura necessaria per poter fornire servizi competitivi con elevate prestazioni”.

