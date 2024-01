Google, 2024 di licenziamenti. In Meta esce di scena Sandberg

Google ha annunciato nuovi tagli dei posti di lavoro nel corso del 2024. L’azienda sta provando a reindirizzare il budget verso nuove aree strategiche, a partire dall’intelligenza artificiale.

Una mossa in funzione delle nuove priorità di investimento

In un promemoria intitolato “Priorità per il 2024” che i dipendenti hanno ricevuto ieri sera, il ceo Sundar Pichai ha affermato: “Abbiamo obiettivi ambiziosi e quest’anno investiremo nelle nostre grandi priorità”. Nel documento Pichai ha poi spiegato che la leadership dell’azienda si sta preparando a condividere i suoi obiettivi annuali rispetto allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Il piano dovrebbe essere pubblicato proprio questa settimana. “La realtà è che per creare le capacità per affrontare questo investimento dobbiamo fare scelte difficili”, ha scritto Pichai. Per alcuni team ciò significa “la rimozione dei livelli per semplificare l’esecuzione e aumentare la velocità“.

Google ha avviato una campagna di riduzione del costo del lavoro con i licenziamenti di gennaio del 2023, quando annunciò che avrebbe eliminato 12mila posizioni, ovvero circa il 6% della forza lavoro a tempo pieno. La società ha tagliato diverse centinaia di posti di lavoro aggiuntivi in settori quali engineering , hardware e pubblicità.

Pichai ha precisato che “alcuni team continueranno a prendere decisioni sull’allocazione delle risorse”, ma ha aggiunto che licenziamenti non saranno della portata dello scorso anno e “non toccheranno tutte le squadre”.

E Sheryl Sandberg lascia il cda di Meta

Nel frattempo Meta comunica un cambiamento epocale: Sheryl Sandberg, ex direttore operativo del gruppo, lascerà il consiglio di amministrazione della società capogruppo di Facebook e Instagram a maggio, dopo 12 anni di attività. Dando la notizia in un post su Facebook, Sandberg, ha scritto: “Dopo aver lasciato il mio ruolo di coo, sono rimasta nel consiglio di amministrazione per contribuire a garantire una transizione di successo”. L’attività di Meta “forte e ben posizionata per il futuro, quindi sembra che sia il momento giusto per allontanarsi”, ha aggiunto.

Anche se non si candiderà alla rielezione nel consiglio di Meta a maggio, Sandberg ha detto che resterà consulente della società. In un commento al post, Mark Zuckerberg, amministratore delegato del gruppo fondato come Facebook nel 2004, ha ringraziato Sandberg per “gli straordinari contributi che ha dato alla nostra azienda e alla nostra comunità nel corso degli anni”.

Sandberg, 54 anni, è stata una dei primi manager di Facebook e ha contributo a farla crescere da startup senza ricavi a colosso della pubblicità digitale. È diventata una delle donne più importanti della Silicon Valley e si è posizionata come sostenitrice delle donne sul posto di lavoro. La manager ha difeso strenuamente Facebook nel corso delle sue numerose controversie, sostenendo costantemente che i dirigenti stavano imparando dai loro errori e perfezionando gli strumenti dell’azienda per meglio controllare i contenuti dannosi.

Prima di entrare in Facebook, Sandberg è stata vicepresident delle vendite e delle operazioni globali online di Google e capo dello staff del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sotto l’ex presidente Bill Clinton.

