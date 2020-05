Google al fianco degli hotel, via al servizio “Pay per Stay”

Google introduce le commissioni per soggiorno sugli annunci Hotel Ads per supportare il settore alberghiero durante l’emergenza Covid-19. L’annuncio è apparso all’interno di un post pubblicato sul blog della società a firma di Michael Trauttmansdorff, Group Product Manager, Travel Ads.

Dal programma pilota al rilascio globale

In particolare, le commissioni per soggiorno, note anche come pagamento per soggiorno o Pay Per Stay, finora utilizzate come programma pilota, verranno ora rilasciate a livello globale, e permetteranno alle strutture alberghiere che utilizzano Hotel Ads di pagare la commissione sull’annuncio solamente nel caso in cui il soggiorno degli ospiti venga effettivamente realizzato. Oltre a questo, verrà reso disponibile un filtro “cancellazione gratuita” relativo alla ricerca delle strutture alberghiere, per dare risalto alle tariffe rimborsabili in casi di cancellazione della prenotazione da parte dell’utente.

“Hotel e strutture alberghiere stanno vivendo un periodo di incertezza e difficoltà senza precedenti”, dichiara in una nota Filippo Fasolo, Ceo di AdsHotel del gruppo Nozio. “Abbiamo fin da subito usato la nostra esperienza e tecnologia per implementare Pay Per Stay, la nuova funzionalità di Google Hotel Ads che permette agli hotel sostenere i costi relativi alla campagna pubblicitaria soltanto a soggiorno concluso. Grazie a Pay Per Stay, Google mette a disposizione la propria tecnologia al servizio degli hotel, garantendo loro sostegno e flessibilità per incontrare i bisogni del proprio pubblico”.

