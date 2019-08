Google porta su “Maps” la realtà aumentata

Orientarsi per le strade e utilizzare il navigatore di Google utilizzando la realtà aumentata: è possibile da oggi grazie a “Live View”, il servizio implementato su Google Maps da Big G dopo un periodo di prova che aveva coinvolto soltanto le “local guides” e gli utenti in possesso di una smartphone Pixel.

La nuova funzionalità di Google Maps si serve dell’augmented reality per indicare la giusta direzione da prendere utilizzando frecce e indicazioni presenti. Per la prima fase la nuova funzione sarà disponibile come beta su molti dispositivi Android che supportano ArCore e iPhone che supportano Arkit, per poi arrivare gradualmente su tutti i dispositivi.

Per utilizzare la nuova funzione si deve cercare un luogo di destinazione, cliccare sul pulsante blu ‘Indicazioni’, scegliere l’opzione del tragitto “a piedi” e selezionare la modalità “Live View“.

@RIPRODUZIONE RISERVATA