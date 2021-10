Gorillas chiude round da 1 miliardo di dollari: è la più grande operazione europea nel food - CorCom

Gorillas, specialista europeo della consegna rapida di generi alimentari, ha raccolto con successo quasi un miliardo di dollari con un round di finanziamento di Serie C. È la stessa società a comunicarlo con una nota. Si tratta del più grande finanziamento di un’azienda non quotata che il settore delle consegne di generi alimentari in Europa abbia mai visto fino ad oggi.

Il round è stato guidato dal colosso europeo di consegne Delivery Hero e ha incluso ulteriori finanziamenti da parte degli investitori esistenti Coatue Management, Dst Global, Fifth Wall, Tencent, Atlantic Food Labs, Fifth Wall, Greenoaks, A* e dai nuovi investitori Alanda Capital, G Squared, Macquarie Capital, Msa Capital e Thrive Capital. Questo nuovo finanziamento arriva sei mesi dop oquello di Serie B di 290 milioni di dollari raccolto nel marzo 2021.

La crescita di Gorillas

Dalla sua fondazione nel giugno 2020, Gorillas è cresciuta rapidamente fino a gestire oltre 180 magazzini in nove mercati internazionali, consegnando oltre 4,5 milioni di ordini solo negli ultimi sei mesi. “A seguito di questa rapida crescita internazionale, Gorillas sta ora entrando nella fase successiva del proprio sviluppo, costruendo un’infrastruttura aziendale scalabile e robusta e accelerando la crescita futura. Il capitale raccolto consente a Gorillas di rafforzare la presenza nei mercati esistenti, investendo in modo più mirato in operatività, persone, tecnologia, marketing e infrastrutture finanziarie”, si legge nella nota. “Questi investimenti aiuteranno Gorillas a fornire continuamente un’eccellente esperienza per il cliente”.

Con Elmar Broscheit come Cfo, Adrian Frenzel come Coo e Deena Fox come Cpo, Gorillas ha recentemente ampliato il team di senior leadership globale, assumendo manager con esperienza per agevolare le ambizioni dell’azienda verso un futuro di crescita sostenibile.

La visione strategica

“La dimensione del round di finanziamento che comunichiamo oggi da parte di uno straordinario gruppo di investitori sottolinea l’enorme potenziale di mercato che abbiamo di fronte”, afferma Kağan Sümer, Ceo e fondatore di Gorillas. “Con Delivery Hero abbiamo scelto un forte supporto strategico profondamente radicato nel mercato globale delle consegne, rinomato per la sua esperienza nello scalare in modo sostenibile un’azienda tedesca a livello internazionale. Abbiamo il miglior team del nostro settore, partner di rilievo e risorse finanziarie per rafforzare la nostra posizione di leader di mercato in Europa e oltre”.

Niklas Östberg, Ceo e co-fondatore di Delivery Hero, aggiunge: “Gorillas ha stabilito nuovi standard per il settore delle consegne, offrendo un’alternativa efficiente e sostenibile ai tradizionali negozi di alimentari. Abbiamo seguito la loro straordinaria crescita negli ultimi mesi e siamo oltremodo entusiasti di far parte ora del loro viaggio. Entrambe le nostre aziende danno molto valore alla creazione di un forte senso di comunità e siamo convinti che il nostro investimento avrà un impatto positivo sui dipendenti, sui consumatori e sul nostro settore”.

