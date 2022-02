Green Deal, Vodafone Business lancia il servizio cloud-based per l'agricoltura sostenibile - CorCom

Accelerare l’agricoltura sostenibile in tutta Europa. È questo l’obiettivo della nuova soluzione targata Vodafone Business. “MyFarmWeb” è una piattaforma basata sul cloud, che permette agli imprenditori agricoli di memorizzare, visualizzare e consultare le informazioni raccolte tramite sensori IoT. In questo modo si migliora la produttività, si ottimizzano le pratiche agricole e, di conseguenza, si riducono i gas a effetto serra.

Cinque le aziende agricole “pilota” scelte in Europa per testare la MyFarmWeb: i test serviranno a raccogliere informazioni per calibrare i dati in base alle pratiche agricole locali e alle normative regionali.

“MyFarmWeb è un grande esempio di come le tecnologie digitali, e l’accesso ai dati che forniscono, possono aiutare le aziende a diventare più efficienti e più sostenibili – spiega Vinod Kumar, ceo di Vodafone Business – Insieme, possiamo accelerare gli sforzi dell’Unione Europea per rendere il settore agricolo più resiliente e inclusivo attraverso l’uso di strumenti digitali, garantendo che la sostenibilità non vada a scapito della redditività”.

Con il lancio di MyFarmWeb, Vodafone si impegna a collaborare con la comunità agricola per raggiungere gli obiettivi fissati nella strategia europea Farm to Fork, parte del Green Deal.

