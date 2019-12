Gucci-Tencent, alleanza in nome dello “smart retail”

Stimolare l’innovazione e la leadership nello sviluppo di strategie digitali in aree come l’Internet of things, l’intelligenza artificiale, da data science, lo smart retail, la content generation e la digital thought leadership. E’ l’obiettivo dell’accordo di collaborazione appena siglato da Gucci, tra i più noti brand della moda di lusso su scala globale, e la internet company multinazionale Tencent.

“Il panorama digitale sta diventando sempre più complesso, con tecnologie esistenti ed emergenti che offrono opportunità significative per un coinvolgimento più profondo e personalizzato con la nostra brand community – afferma Marco Bizzarri, presidente e ceo di Gucci – Questa joint business partnership è stata ideata per creare condizioni che ci permettano di sfruttare al meglio questo potenziale insieme”.

“Tencent è impegnata a guidare l’innovazione tecnologica per supportare l’evoluzione delle diverse industry e creare valore per i consumatori – aggiunge Martin Lau, presidente di Tencent – Grazie a questa collaborazione con Gucci, costruiremo insieme esperienze eccezionali per la community di Gucci, trasmettendo ai consumatori cinesi la sensibilità per la moda e l’estetica contemporanea di Gucci“.

La prima iniziativa nata dalla nuova partnership – si legge in una nota – è il primo progetto di contenuti nativo prodotto da Tencent per un marchio di lusso. Si tratta di una serie co-creata di cortometraggi in quattro parti, intitolata “Gucci Inspiration Map“, che vede la partecipazione di talent e artisti cinesi e internazionali, tra cui Chris Lee insieme a Fiammetta Terlizzi, comunicazione e relazioni esterne della Biblioteca Angelica, e Valentina La Rocca, comproprietaria, antiquaria e direttore artistico di Antica Libreria Cascianelli; Wu Lei e Adrian Kozakiewicz, allevatore di insetti; Ni Ni e Lady Laura Burlington, contessa di Burlington, e Lai Guanlin, Song Yanfei, Wang Yueyi, Yang Chaoyue e Zhou Zhennan, cinque cantanti pop e attrici della Generazione Z cinese.

La serie, che esplora temi che vanno dai valori fondamentali di diversity propri di Gucci, alla self expression, all’inclusività e alla connessione con la comunità, è stata lanciata l’11 ottobre e ha già generato più di 64 milioni di visualizzazioni su Tencent video e piattaforme Gucci in Cina, mentre ha raggiunto più di 440 milioni di visualizzazioni su Weibo hot topic discussion.

