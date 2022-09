Guida autonoma, Nvidia battezza il sistema “all in one”

Si chiama Drive Thor la nuova piattaforma appena annunciata da Nvidia, che centralizza completamente il controllo della guida autonoma ed assistita, nonché tutte le funzionalità di intrattenimento all’interno dell’automobile. Il nuovo sistema “all in one” andrà in produzione nel 2025, e rappresenta un upgrade non solo rispetto al chip Drive Orin di Nvidia, ma anche rapportato al Drive Atlan, sempre di Nvidia, come annunciato lo scorso martedì ad un evento dal ceo Jensen Huang. Drive Thor, con 2000 teraflops di performance, avrà una capacità di calcolo doppia.

“Se guardiamo alle auto oggi, notiamo che i sistemi avanzati di guida assistita, di parcheggio, di monitoraggio della guida, gli specchietti e l’infotainment sono tutti gestiti da differenti computers all’interno del veicolo”, ha spiegato in conferenza stampa Danny Shapiro, vice presidente di Nvidia. “Nel 2025, queste funzioni non saranno più separate, perché Drive Thor permetterà ai produttori di raggrupparle in un unico sistema, riducendo i costi complessivi”.

Alcuni case produttrici di auto hanno già avviato la progettazione di chip che permettano un controllo più integrato delle funzioni dell’auto e una riduzione dei costi: l’unità Cruise guida autonoma di General Motors – che oggi usa chip Nvidia -, ad esempio, ha annunciato la scorsa settimana di aver sviluppato un proprio chip da lanciare nel 2025.