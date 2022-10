Hi-tech, sul piatto 641mila euro per i progetti di Italia e Slovenia

Rafforzare la filiera della mobilità nella regione transfrontaliera italo-slovena, con particolare attenzione alle imprese che non riescono a cogliere la sfida del digitale. Con questo obiettivo si appresta ad aprire i battenti il bando per lo sviluppo dell’artigianato digitale nell’industria della mobilità promosso da TechMOlogy, progetto finanziato dal Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia, con le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale. Dal 1 ottobre, le coordinate di partecipazione saranno rese pubbliche sul sito techmology.eu: sul piatto un totale di 641 mila euro.

L’occasione, alla quale possono candidarsi imprese di piccole dimensioni o artigiane, propone 4 ambiti di sfida: automotive, marittimo/navale, aerospaziale e mobilità intelligente. I team prescelti saranno accompagnati nello sviluppo di competenze tecnologiche I4.0 e spinti a lavorare con professionalità quasi-artigianali di nicchia che contribuiscono alla nascita di prodotti di alta gamma (come, ad esempio, nel design di biciclette, natanti di lusso o nella produzione di veleria per imbarcazioni da competizione). Tra i tanti plus dell’iniziativa, l’accesso garantito agli aspiranti ai servizi di R&S messi gratuitamente a disposizione per il design, la prototipazione, il test o la validazione delle idee, incluso l’accesso a facilities di ricerca in Fvg, Veneto o in Slovenia normalmente non accessibili ai privati o a pagamento.

“Un’opportunità senza precedenti”

Si tratta – – come spiegano i partner di progetto Friuli Innovazione (leader), Giz Acs Slovenski avtomobilski grozd, Ecipa, Lef – di un’opportunità “senza precedenti e apprezzabile per le piccole imprese e l’artigianato perché le tecnologie abilitanti chiave (Ket) di Industria 4.0 possono apportare un cambiamento strategico e organizzativo che stimoli lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi”.

Le manifestazioni di interesse possono essere presentate dal 1 ottobre al 15 dicembre. I candidati selezionati svilupperanno le loro idee progettuali fino al 28 febbraio 2023. A marzo la sfida si chiuderà con un evento celebrativo ufficiale.

